〈財委會報告搶先看〉維護投資人權益 投保法修法 緊盯董監事內線交易

立法院財委會明 (27) 日將審查立委提出的投資人保護法修正案，金管會也提出建議版本，將投保中心可提起訴訟求償的理由，擴及董監事內線交易及操縱股價，並明訂投保中心提起訴訟後經法院判決解任的董監事，3 年內不得再擔任上市櫃公司董監事。

現行投保法第 10 條之 1 規定，投保中心發現上市櫃公司董監事「執行業務」，有重大損害公司行為或違反法令章程重大事項，可對董監事提起訴訟求償，或訴請法院裁判解任董監事。

金管會表示，為維護投資人權益及促進公司治理，除持續督導投保中心強化團體訴訟、代表訴訟及解任訴訟功能外，另外為完備代表訴訟及解任訴訟的法規制度，以提升執行的實質效益，因此研議修正證券投資人及期貨交易人保護法。

金管會版本的修正重點包括，首先、調整投保中心可以提起代表訴訟及解任訴訟的事由，將不限於董監事「執行業務」，亦包括內線交易及操縱股價等影響市場交易秩序的行為。

立委曾銘宗所提修法版本，是直接刪除「執行業務」，只要董監事有重大損害公司或違反法令章程行為，就提起訴訟。

第二、將興櫃公司董監事納入可提起代表訴訟及解任訴訟的範圍；第三、訴請裁判解任事由不以起訴時任期內發生者為限。

舉例來說，某董事在第一屆董監事任期內損害公司，但投保中心提起訴訟時，這位董事任期已屆滿，續任第二屆董監事，過去法院判決會「以起訴時任期內發生者為限」也就是說會裁定為第一屆發生的行為，跟第二屆無關，不能做為解任理由。這次修法特別明訂，不以提起訟訴時任期內發生者為限，讓投保中心對這類情況仍可提解任訴訟。

第四、經法院判決解任確定後，一定期間內不得再擔任上市櫃或興櫃公司董監事。曾銘宗版本也增訂相同條文，但只規定一定期間內不得擔任上市櫃公司董監事，期間授權主管機關訂定，據金管會規劃，擬訂定經法院判決解任的董監事，「3 年內」不得再擔任上市櫃公司董監事。