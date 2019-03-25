裕隆集團祭百萬獎金車客松競賽 雲科大、台大獲首獎

裕隆集團為支持台灣汽車創新技術發展，並探索未來智慧移動生活的無限可能，結合旗下嚴慶齡工業發展基金會、華創車電和納智捷資源，共同舉辦台灣車客松活動，第二屆競賽祭出總獎金高達百萬元，而此次由雲科大的團隊「Dream Hub」、台大團隊「iTech」分別拿下汽車進化組和城市旅行組首獎。

第二屆台灣車客松開幕合照。(圖：裕隆提供)

第二屆台灣車客松於台北數位產業園區舉辦決賽 Demo Day，由來自北中南各地新創和大專院校的 20 組入圍隊伍，提出各種未來汽車進化和移動生活的狂想，共同競逐百萬總獎金，最終由來自雲科大的團隊「Dream Hub」提出的智慧頭燈車道維持系統，可優化駕駛安全，獲得評審青睞，奪得汽車進化組首獎 (35 萬元)。

而城市旅行組首獎 (35 萬元)，則由台大團隊「iTech」拿下，提出的創新想法是透過運用智慧無線通信系統，結合高效硬體與信號處理，成功突破傳統定位技術上限制，例如解決停車的耗時問題等。

車客松入圍團隊與評審交流。(圖：裕隆提供)

裕隆集團表示，長期關注如何透過智慧移動來創新人、車、時空和生活之間的互動關係以及價值，也不斷投入產業資源來培育台灣在地人才。

台灣車客松創客活動是由裕隆集團整合旗下華創車電、納智捷和嚴慶齡工業發展基金會等資源，於 2017 年起開始推動的國內首個汽車創新主題活動，今年邁入第二屆，分成「汽車進化組」或「城市旅行組」兩大組別。

經濟部工業局呂正華局長頒發車客松汽車進化組首獎。(圖：裕隆提供)

裕隆集團強調，期望透過車客松活動的開放平台，帶頭將汽車產業串聯產官公學各界夥伴，提供新創團隊與產業銜接的實踐場域，一同發掘未來智慧移動生活的無限可能，提升台灣產業優勢。