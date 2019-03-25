智伸科去年獲利衰退16% 配息率僅5成

汽車零組件廠智伸科 (4551-TW) 今 (25) 日公布去年財報，稅後純益 5 億元，年減 16.67%，每股純益(EPS)6.1 元，董事會也通過擬配發每股現金股利 3.1 元，是歷來新低，配發率 51%，以今日收盤價 113 元計算，現金殖利率約 2.7%。

同時，智伸科董事會也決議子公司 Global Win Limited. 和東莞海盛電子解散清算，藉此整合集團資源、節省營運成本，並精簡投資架構。

智伸科去年合併營收年增 9.28% 至 44.25 億元，不過，由於新產品加入量產導致相關費用提列，導致毛利率下滑 2.81 個百分點至 29.07%，營業利益率也下滑 3.15 個百分點至 29.07%，並使整體獲利下滑。

展望 2019 年，智伸科表示，看好汽車旗下醫療和汽車事業將穩健成長，目前汽車零組件新產品的量產學習曲線已見提升，新產品於第一季獲第 2 家全球主要 Tier1 汽車客戶認證。

另一方面，智伸科也重訊宣布東莞海盛將解散清算。

東莞海盛是智伸科透過 Global WinLimited. 位於中國的 100% 持股轉投資事業，於 2006 年 12 月 19 日開始設廠投資迄今，主要從事精密金屬零部件加工，智伸科說明，由於東莞海盛於東莞市東坑鎮的廠房為租用而非自有，為節省集團營運成本和因應客戶產品整合規劃，已逐步將產品生產和員工轉至旗下子公司─東莞海益機械配件公司、浙江智泓科技。

在業務移轉完成後，東莞海盛已無實質存在必要，因此評估解散清算東莞海盛，同時可將剩餘資本金匯回智伸科重新做有效利用。