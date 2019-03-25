【豐銀投顧】利率倒掛未必馬上衰退

◆盤勢分析

上週五，筆者研發的「神奇動能」，就爆出了 12/4 以來的最大量能，每次只要一有大量出現，通常伴隨著就是指數的修正。這一次的量能雖然比不上 12/4 那次大，但至少也是近四個月來最大的量，短線上絕對不能掉以輕心。短線上，多方並沒有再上攻的企圖，而空方在今天雖然沒有看到追空的力道，卻也不能斷言多方馬上就會收復失土。今天一跳空下跌，短線上多方已經不能再守不住，否則勢必要進入盤整期，不可不慎。

那麼到底是為什麼市場上出現利率倒掛就是看壞景氣的說法呢？其實利率倒掛有好幾種，基本上就是短期利率高於長期利率的現象就是利率倒掛。而去年就出現過好幾組不同的利率倒掛，像是 2 年 / 3 年、2 年 / 5 年… 等。而只要 2 年 / 10 年期的這一組也出現倒掛的話，那理論上經濟衰退就可以確認了。因為在 1998、2000、2007 年都出現過，隨後也的確發生了股市重挫經濟衰退的現象。但實際上，這些「指標」也不見得一出現就會成真。通常被公認最準的是 3 月 / 10 年這一組，而這一組通常要相差到 50 個基點、並且維持好幾個月才算數。否則要是有人刻意去拉抬這個差距、營造景氣變好或變壞的假象，豈不是就能操弄股市？

因此，在這邊就斷言未來的景氣一定會變差，有點言之過早。不過筆者的「神奇動能」爆出大量卻是真的，今年初至今也漲了二個半月左右，漲幅不能算小。因此在這邊出現修正其實完全是合理的，接下來何時能再進多單？還是空頭何時修正？當然就是等動能瞬間萎縮了。動能萎縮才代表空方的力道縮手，因此接下來幾天很關鍵。有可能是空方加速再跌，也可能是止跌後再漲。一切都要等動能出來之後才能決定。

豐銀投顧 李世新 分析師