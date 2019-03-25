三大法人共賣超62.8億元 金融族群成外資提款機

台股今 (25) 日受美股重挫影響，指數下挫 159.59 點，收在 10479.48 點，跌破 10500 點並回測年線大關。三大法人今日同站賣方，外資及陸資賣超 41.03 億元，自營商賣超 16.87 億元，投信賣超 4.9 億元，共賣超 62.8 億元，為近 10 個交易日賣超最大量。其中，除永豐金獲外資大買上萬張外，金融族群今日成為外資提款機，獲外資提款上萬張的金融股包括國票金、新光金，上千張的包括富邦金、國泰金與中信金。

台指期部分，外資減持多單 1803 口，多單未平倉口數降至 57418 口；投信增持空單 879 口，空單未平倉口數增至 28282 口；自營商增持空單 2941 口，空單未平倉口數增至 5447 口。

今日獲外資買超上萬張的僅富邦 VIX 與永豐金，外資買盤集中在電子股與傳產股，獲外資買超上千張的電子股包括明基材、欣興、群創、英業達、南茂、致伸、聯茂、台達電、光寶科、揚明光、臻鼎 - KY、光磊、友訊、志超、敦南、健鼎，傳產股包括中石化、台塑、國際中橡、統一、台灣高鐵、興富發、長榮。

外資賣超則多集中在金融股，獲外資提款上萬張的金融股包括國票金、新光金，上千張的包括富邦金、國泰金與中信金。

外資買超第 1 名為富邦 VIX、買超 57224 張，第 2 名永豐金、買超 10306 張，第 3 名中石化、買超 5178 張，第 4 名明基材、買超 4014 張，第 5 名京元電子、買超 3812 張，第 6 名欣興、買超 3358 張，第 7 名富邦上証正 2、買超 3060 張，第 8 名群創、買超 3018 張，第 9 名台塑、買超 2813 張，第 10 名英業達、買超 2473 張。

外資賣超第 1 名國票金、賣超 88680 張，第 2 名新光金、賣超 17218 張，第 3 名聯電、賣超 10897 張，第 4 名仁寶、賣超 10313 張，第 5 名富邦金、賣超 9675 張，第 6 名鴻海、賣超 9189 張，第 7 名國泰金、賣超 7939 張，第 8 名台泥、賣超 7786 張，第 9 名南亞科、賣超 7419 張，第 10 名中信金、賣超 7274 張。

投信買超第 1 名元大台灣 50 反 1 、買超 10762 張，第 2 名華泰、買超 2631 張，第 3 名友達、買超 2428 張，第 4 名欣興、買超 2409 張，第 5 名南電、買超 1112 張；投信賣超第 1 名國際中橡、賣超 2811 張，第 2 名頎邦、賣超 1568 張，第 3 名中信金、賣超 813 張，第 4 名致伸、賣超 742 張，第 5 名台郡、賣超 714 張。

自營商買超第 1 名緯創、買超 5022 張，第 2 名中石化、買超 1787 張，第 3 名富邦深 100、買超 1521 張，第 4 名群益深証中小、買超 1162 張，第 5 名元大 MSCI A 股、買超 974 張；自營商賣超第 1 名元大台灣 50 反 1、賣超 8740 張，第 2 名元大滬深 300 正 2、賣超 6981 張，第 3 名永豐金、賣超 3047 張，第 4 名元大台灣 50、賣超 2485 張，第 5 名華頓 S&P 黃豆、賣超 2096 張。

法人指出，目前全球股市處於高檔區，短線恐面臨漲多拉回壓力，而台股雖處高檔盤整的多頭格局，仍須密切觀察國際股市走勢，若國際股市短線跌勢加劇，台股可能有失守年線的疑慮。