【倫元投顧】 Q2偏向產業調整期

◆盤勢分析

美國 10 年期債券殖利率曲線與 3 個月期利差出現倒掛現象，這是自 2007 年以來首見的情況，市場擔憂美國經濟將步入衰退期，全球股市應聲重挫，台股今日則回測 10 日均線 10480 點。

雖然加權指數受到恐慌賣壓出籠影響而走弱，但因年線、月線落在 10406~10442 點區間，短線拉回可望在該位置處獲得支撐，只要量價結構不出現 “巨量長黑” 現象，短線回檔後仍有持續走高機會；因為經濟的衰退是漸進式的，且因經濟展望不佳，各國央行在貨幣政策會更為寬鬆，有利於「資金行情」的展開。

從結構面分析，電子類股比重降至 6 成附近，顯示市場對於該類股的買盤正在萎縮，而電子股是一般中實戶及散戶的最愛，由此可知市場力正處於恐慌謹慎階段，因為電子股跟國際盤的連動力較高，國際股市不佳自然會影響大多數人的持股意願。

就大環境分析，美中貿易戰能夠暫時休兵，就是因為美中兩國的經濟都出現衰退，尤其是川普普已經意識到情況嚴重，因此貿易戰真的有可能朝向正面發展，只不過 “緩不濟急”，畢竟大多數產業仍將面臨消化庫存的階段。

整體分析，國際股市因波段漲幅已大，短期回檔很難避免，台股也會跟著拉回，但因有產業利空的族群，股價也經過大幅拉回，預估再重挫空間有限。

楊天迪 分析師

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