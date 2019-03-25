併購合規出問題 諾基亞股價暴跌

諾基亞 NOKIA 在 2016 年併購旗下阿爾卡特 - 朗訊，近期卻因合規問題而遭到調查風險，造成歐元股價下跌多至 8%。

芬蘭電信業者諾基亞在周四向美國證券交易委員會（SEC）的年報中提出了這一問題，諾基亞表示，已對阿爾卡特 - 朗訊的特定業務交易展開調查，有可能遭受合規罰款的處分，這是諾基亞在與華為競爭的同時，所面臨的另一挑戰。

諾基亞在 2016 年斥資 170 美元收購了法國前競爭對手阿爾卡特 - 朗訊，諾基亞在文件中說道，他們已向監管機構報報告了，正在進行內部調查，並聲稱此問題不會對企業造成實質的重大影響。

在格林尼治標準時間 1545 點，股價下跌部分，諾基亞週五早盤跌幅為 5.4％。

過去諾基亞專注為無線運營商生產收機，而阿爾卡特 - 朗訊則是有線電視和網路供應商硬體配件生產先驅，諾基亞高層表示，整合將為公司提供越來越多寬頻服務和供應商，藉此提升數據服務。

2016 年兩家公司合併後，諾基亞立即超越愛立信，成為世界第二大電信設備製造商。但研究公司戴爾奧羅集團（dell'oro group）的數據顯示，華為仍然佔據市場主導地位，在 2018 年佔全球銷售額的 28.6％。諾基亞佔 17％，愛立信佔第三，佔 13.4％。

諾基亞在 2018 年的收入為 226 億歐元，虧損 3.35 億歐元（合 3.81 億美元），自 2015 年以來一直沒有盈利。公司在設備上的支出有所放緩，因為諾基亞已經擁有了 4G 所需的硬件。隨著準備升級到 5G，預計 2019 年電信設備支出將有所增加，5G 將成為一種超高速無線技術。

諾基亞在三年前整合不久後就裁員，目前仍在努力改善合併後的公司。今年 1 月，該公司宣布將在芬蘭和法國裁減數百個工作崗位。