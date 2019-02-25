〈MWC登場〉不跟進華為、三星 諾基亞推5攝像頭手機

據彭博報導，不像華為和三星製造摺曡式手機，諾基亞則在手機背面搭載 5 個攝像頭來引起消費者注意。

以諾基亞品牌生產消費產品的 HMD Global 周日 (24 日) 在巴塞羅那舉辦的 MWC 展示了其諾基亞 9 PureView 手機。雖然它不會折成一半，並沒有下一代 5G 移動連接，但 HMD 執行長 Florian Seiche 表示，這種手機還有一個很大的市場。

Seiche 在接受采訪時表示，「這是針對喜愛攝影師的 (客群)」，並補充稱將推廣該款手機至歐洲、美國、和中國。

高端設備製造商一直在努力開發激勵消費者更頻繁升級手機的方法，但較高的價格、型號之間的微觀審美差異、以及中國製造商的激烈競爭，使升級新手機在過去一年内變得困難。

Seiche 並未透露公司是否正在準備一款具有 5G 連接功能的型號，跟隨如三星和小米，但提到 HMD 正在與高通 Qualcomm (QCOM-US) 合作開發 5G 技術。

高通股價趨勢圖

諾基亞 9 手機採用了 Alphabet (GOOGL-US) 旗下的谷歌安卓 Android 系統，及高通製造的處理器。但至關重要的是，在昂貴的高端設備市場内，它售價達 699 美元。

Seiche 認爲，今年擴大諾基亞在美國的市場份額「是一個非常重要的關注點」。他表示，與 Verizon (VZ-US) 和 Cricket Wireless 的合作夥伴關係「是一個很好的開始」，但他也希望在高端零售通路和電子商務方面投入更多資金，促進銷售。