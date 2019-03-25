立端上季獲利創高 美系大單＋SD-WAN貢獻 今年無淡季

工業網安大廠立端 (6245) 上季受惠美系客戶大單出貨激勵，業績創高，本業獲利突破 2 億大關，稅後 1.57 億元亦改寫紀錄，單季 EPS 1.45 元。累計全年營收為 74.6 億元，年增 16%，營業利益 5.56 億元，年增 11.6%，稅後 4.24 億元，年增 21.5%，EPS 3.92 元。不過，受大盤重挫影響，週一 (25 日) 早盤該股一度下跌逾 4%。



立端上季營收以 22.6 億元創高，季增 21%，年增 20%，毛利 6.2 億元，毛利率 27.4%，季與年均減兩個百分點，但仍稱平穩，營業利益 2.11 億元，季增 38%，年增 12.8%，營益率 9.3%，為去年高峰，稅後 1.57 億元，季增率達 34.2%，年增 17.2%，EPS 1.47 元。



展望今年，在美系大單持續貢獻之下，首季業績持穩高檔格局，前兩月營收 11 億元，年增 19%，加上 5G 商轉利基，SD-WAN(軟體定義廣域網路) 接單快速成長，全年將無淡季。