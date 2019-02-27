鈊象、元山、建榮、廣明、立端

鈊象 (3293)：2018 年網路遊戲營收佔比已攀升至 70%，全年每股稅前盈餘為 14.5 元，連續 3 年賺一個股本。今日股價跳空開高，再創波段新高 194.5 元，直逼漲停板。

元山 (6275)：目前訂單能見度到年底，今年將呈現逐季成長態勢，第四季營運為全年高峰，今年全年毛利率有機會達 21-22%，每股盈餘挑戰 2.5 元。股價回測十日線後，攻勢再起，今日股價轉強，創下今年次高 21.7 元，惟遭逢大盤走弱而拉回，未來有機會挑戰前高 21.75 元。



建榮 (5340)：獲利表現轉佳，以及搭上 5G 題材發酵，銅箔基板類股漲勢凌厲，市場開始注意到銅箔基板上游材料供應商等利多加持。今日股價跳空開高，連續拉出三根紅棒，走勢凌厲，創下波段新高 25.5 元。



廣明 (6188)：去年下半年 SSD 方面新增客戶；而廣明旗下達明機器人目前更是世界第二大工業協作型機器人品牌，是廣明未來成長動力。股價近期攻勢強勁，今日再創波段新高 47 元。



立端 (6245)：SD-WAN(軟體定義廣域網路) 需求持續上升，加上台達電 (2308) 副總裁鄭安進入立端董事會，雙方合作效益逐漸發酵。股價突破一字盤後穩健上攻，今日創下波段新高 76.1 元。





