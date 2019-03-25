配息＋現金減資 南染股東今年每股拿2.55元現金

南染 (1410) 去年稅後盈餘 1.04 億元，年增 13%，EPS 1.44 元，董事會決定將配發 1.3 元現金股利，並搭配減資 12.5%，退還股東每股 1.25 元，今年股東合計每股可拿到 2.55 元現金。減資後，南染股本將從目前的 7.2 億元降至 6.3 億元。南染因轉投資半導體封裝測試廠南岩半導體，至今半導體業績占比逾 6 成，至去年第三季底，南染持股南岩共逾 82% 股權，南岩當期獲利共 3229 萬元，貢獻南染 2651 萬元獲利。



南染上週五 (22 日) 召開董事會，通過今年度的配股政策以及現金減資案，其中，將配發 1.3 元現金股利，占其去年獲利比例達 9 成，同時並將進行 12.5% 的現金減資案，消除股份 9 千萬元，減資後，股本將由目前的 7.2 億元降至 6.3 億元，股東每股可拿回 1.25 元。