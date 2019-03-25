本週操盤筆記 (0325-0329)

1. 美貿易代表萊特希澤、財長梅努欽訪華，展開第 8 輪美中貿易談判：

美中第 8 輪貿易談判將於本週四 (28 日)、週五 (29 日) 於北京召開，美貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer)、財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 將率團訪華，而中方代表團則隨後將於 4 月初赴華府與美方進行第 9 輪貿易談判。

據英國《金融時報》引述消息人士表示，目前美中貿易協商仍有一些阻礙，如目前美方主張，要求中國停止對雲端運算服務商的差別待遇、減少對美企數據移轉之要求等，但中方目前仍未做出實質性讓步。

2. 多位 FOMC 票委發表談話：

本週多位 FOMC 票委包括副主席奎爾斯 (Randal Quarles)、副主席克里拉達 (Richard Clarida)、聖路易斯分行主席布拉德 (James Bullard)、芝加哥分行主席伊文斯 (Charles Evans)、堪薩斯分行主席喬治 (Esther George)、波士頓分行主席羅森格倫 (Eric Rosengren) 等人，都將發表談話。

今年以來 Fed 在 1 月、3 月二次利率會議上，皆充分傳達出「鴿派」論調，一再強調 Fed 目前的貨幣政策將為「對升息保持耐心」，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 亦曾表示，雖然美國經濟仍表現強勁，但 Fed 確實看到一些海外主要經濟體成長放緩、特別是中國和歐洲。

Fed 的寬鬆態度更在 3 月利率會議上一覽無遺，據 FOMC 3 月利率會後釋出的利率意向點陣圖 (Dot Plot) 顯示，FOMC 官員預計今年「不會升息」，明年則僅預期升息一碼，一反 3 個月之前，Fed 還預期 2019 年將升息 2 碼。

而除了 Fed 預期今年不會升息以外，Fed 也已表示估計在 9 月底結束縮表，估計最終 Fed 資產負債表規模將落在 3.5 兆美元上下，大幅高於 Fed 於 2017 年啟動縮表時，預期將減至 1.5 兆至 3.0 兆美元之間。

3.2019 亞洲博鰲論壇年會召開，李克強出席：

2019 年亞洲博鰲論壇將於本週二 (26 日) 至週五 (29 日) 召開，市場關注，中國國務院總理李克強將出席開幕式並發表談話。

本屆博鰲論壇主題為「共同命運、共同行動、共同發展」，具體議題則包括：亞洲區域合作、WTO 改革、跨境電商、自貿實驗區及自由港、一帶一路、5G、AI、大數據、海洋經濟等議題。

其中，由於中國在 4 月底還將召開第二屆的「一帶一路」國際合作高峰會，故市場預期，本次博鰲年會亦將為「一帶一路」高峰會來做暖場，故「一帶一路」、「亞洲區域合作」、「自貿實驗區及自由港」等討論主題，最受市場關注。

4. 歐洲央行總裁德拉吉發表談話：

本週三 (27 日) 歐洲央行 (ECB) 總裁德拉吉 (Mario Draghi) 將於德國舉辦的「歐洲央行暨觀察者會議」發表談話，市場聚焦，德拉吉將可能對歐洲經濟、英國脫歐等議題作出闡述。

據《路透社》引述消息人士表示，德拉吉曾於上週五 (22 日) 向歐盟領導人們表示，歐洲企業需要加強準備，應對可能出現的無協議「硬脫歐」，消息人士指出，德拉吉承認目前歐洲央行已準備好應對此一風險，並強烈建議歐洲民間企業應盡速應對。

德拉吉將於今年 10 月 31 日結束 8 年的歐洲央行總裁任期，市場預期，德拉吉在剩下的時間內估計已無法升息，這將令德拉吉成為歐洲央行史上首位在任期內從未升息之總裁，而下任歐洲央行總裁又以德國央行總裁魏德曼 (Jens Weidmann)、法國央行總裁德加洛 (De Galhau) 呼聲高。

然而值得注意的是，今年歐洲央行除了德拉吉將卸任以外，另外包括首席經濟學家普雷特 (Peter Praet) 任期也只到 5 月 31 日、歐洲央行執委任期到 12 月 31 日，據《路透社》指出，今年這波歐洲央行官員的人事換血，估計將有半數以上執委、三分之一管委會委員將出現變動，變動程度堪稱歐洲央行史上最大。