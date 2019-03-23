〈鉅亨看世界〉馬斯克的火箭狂想曲

日後，大家也許會坐火箭來旅行。科技大亨馬斯克 (Elon Musk) 的太空探索科技公司 (SpaceX) 正在製造一種火箭，據說將能讓倫敦飛往紐約的航班縮短至 29 分鐘。

這艘每小時 18,000 英里的火箭預計將於 2023 年首航，屆時長途飛機旅行將成為過時。根據該公司的說法，未來的航空旅行將涉及高速火箭，而火箭將穿過地球的大氣層前往目的地，每次乘客量約為 100 人。

Space 的火箭旅行規劃 (圖: thesun)

根據瑞士銀行 UBS 的報告顯示，至 2030 年，這種「點對點」的火箭旅行的市場每年將價值 230 億美元。該報告也預測，這種不用進行長途飛行的旅行方式將逐步蠶食目前的飛機旅行市場。UBS 也預測，到 2030 年，整體太空旅遊業的價值將達到 8050 億美元。

瑞銀分析師 Jarrod Castle 和 Myles Walton 表示：「雖然有些人可能認為將太空旅遊做為未來旅遊方式是科幻小說情節，但我們認為存在很大的市場。雖然太空旅遊目前仍處於初期階段，但我們認為隨著科技的發展，以及成本下降，太空旅遊將成為主流，也會有越來越多的航空業者瞄準太空旅行。」

SpaceX 認為，該公司的太空船有一天會將人類運送到月球和火星。這個太空船將由通過火箭模組將乘客「轟炸」到太空中。馬斯克表示，太空船上半部將名為「星艦」(Starship)，而下半部的火箭助推器，則名為「超級重型火箭」(Super Heavy)。他認為，這將會是人類史上最巨型的太空火箭，運載能力超過 100 公噸，並能乘載 100 名乘客前往火星。馬斯克相信在不久的未來，能看到人類橫跨行星之間。

SpaceX 計畫打造「星艦」(圖: thesun)

目前尚不清楚 SpaceX 的星艦將於何時起航，但該公司承諾在 2023 年將日本億萬富翁前澤友作 (Yusaku Maezawa) 帶上月球。

與 SpaceX 一樣，火箭公司維珍集團 (Virgin Group) 的「維珍銀河」(Virgin Galactic) 也正試圖將乘客帶上太空。維珍銀河在上個月進行了第二次載人飛行試驗，並計劃在今年晚些時候開始接受遊客 60 秒的太空旅行。此外，亞馬遜創始人貝佐斯 (Jeff Bezos) 資助的藍色起源 (Blue Origin) 也計畫於今年晚些時候開展類似的太空旅遊的航班。