〈觀察〉金管會兵分兩路盯壽險集中投資 債券ETF恐陷降溫壓力

壽險資金大舉投入債券 ETF(指數型股票基金) 被金管會盯上，為避免壽險業者「包檔」單一債券 ETF，進而衍生出操縱損益疑慮，金管會兵分兩路，準備拉高壽險業投資債券 ETF 的風險係數，並要求投信業者需設法分散單一投資的問題，在金管會出手控管下，恐讓近年來規模狂飆的債券 ETF 降溫。

債券 ETF 一年多來在壽險資金推升下，帶動發行規模急遽攀升，根據金管會統計，去年 2 月債券 ETF 檔數僅 18 檔，金額規模共 763 億元，在壽險資金瘋狂追捧下，不到一年掛牌檔數與金額同步翻倍成長，截至去年 12 月底，檔數已增加到 39 檔、金額更大增近 5 倍，達到 3,747 億元。

根據統計，截至今年 2 月，債券 ETF 檔數已衝高至 51 檔、金額規模高達 5,134 億元，光是壽險業就吃下逾 5,000 億元，等於 9 成以上都由壽險買盤包下，部分債券 ETF 更由單一壽險業包下整檔，金管會擔心，如果單一法人贖回，恐將使基金面臨清算命運，損及小額投資人權益。

為改善債券 ETF 壽險資金「過度集中」的問題，金管會要求已發行債券 ETF 的投信業者需在半年、一年內分階段改善過度集中的問題，準備發行的業者需在送審時提交分善計畫；至於壽險業則計畫提高相關風險係數，屆時業者恐面臨增資壓力，而被迫轉換投資標的。

投信業者坦言，債券 ETF 成本低，加上壽險資金需要更多去化管道，在資金蜂擁而入下迅速竄起，帶動投資規模在短短一年內飆增 6 倍，以投資人結構來看，不少基金幾乎都是單一壽險法人，小額投資人僅是零星散戶，如今金管會出手控管壽險資金買盤，未來壽險業恐因風險係數提高、拉低 RBC(資本適足率) 面臨資本計提壓力而提前贖回，進而降低債券 ETF 市場熱度。