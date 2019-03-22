【華冠投顧】衝撞10667重壓區! 修正再上更健康

2019.03.22 盤後分析

#大盤短評：進入週線 B 波，多方結構看 10370，不破都先看多。

#盤勢分析

大盤受美股大漲影響開高放量，補量是補量了，早盤估量來到 1450 億元，但一度有出貨現象，所幸量能並未失控，收了十字線，因此今天高低點為短線觀察重點，而就算進入修正也不用太擔心，漲多了總是修正一下再攻會比較健康，而接下來若修正先觀察 02/26 高點 10416 支撐，並且一樣 10370 不能收破為觀察重點。而 OTC 市場就比較明顯收了長上影線，防守點位則是一樣看 03/15 大量紅 K 低點。

#類股方面，今天扣掉 2330 台積電大概只有小漲個位數，而今日強勢漲停股 1526 日馳為腳踏車零組件，下週將會有腳踏車及運動用品展，同是腳踏車族群的 9921 巨大及 9914 美利達本月漲幅也不小，今天也持續有表現，因此下週若利多見報要留意是否有利多不漲的現象，另外就是散熱族群的 3483 力致今天大漲 7%，但整體散熱族群今天表現並不好，昨天漲停的 3017 奇鋐今天也開高走低，留意盤後法人是否撤出，若無撤出還可以持續關注。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估