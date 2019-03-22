台股盤中—電子三雄領軍指數衝高 遇反壓震盪拉回

鉅亨網記者林薏茹 台北 2019年3月22號11點45分

台股今 (22) 日早盤在電子三雄與台塑四寶等權值股同步開高帶動下，指數一度衝高至 10667.94 點，續創近 5 個月新高，惟盤中漲幅逐漸收斂，在電子三雄同步翻黑拖累下，加上金融族群未能走揚表態，大盤遇反壓拉回，但仍持續站穩 5 日線之上，預估今日成交量約 1500 億元。

台股今日開盤上漲 33.02 點，以 10642.57 點開出，盤中最高點為 10667.94 點，最低為 10589.47 點；櫃買市場今日同樣開高走低，以 139.26 點開出，盤中最高來到 140.27 點、最低為 138.99 點。

電子三雄方面，台積電今日早盤開高後，盤中一度由紅翻黑，維持平盤上下震盪走勢；大立光股價開高走低，盤中翻黑後一路下修，跌幅約 0.84%，來到 4705 元，力守站穩 5 日線之上；鴻海今日股價同樣開高走低，盤中由紅翻黑且一路下挫，跌幅約 0.68%，來到 72.5 元。

記憶體族群今日表現相對強勢，受惠美光減產消息傳出，南亞科、華邦電、宜鼎、威剛、創見等均站穩紅盤之上。

被動元件族群也同樣續強，大毅漲幅逾 5%，信昌電漲幅超過 2%，奇力新、智寶、蜜望實上漲逾 1%，華新科、禾伸堂、聚鼎、華容也站穩紅盤之上。

從上市族群表現來看，觀光指數最強勢，漲幅逾 0.6%，其次為油燃指數；表現最弱勢的為橡膠、造紙族群。上櫃族群方面，表現最強勢的為半導體族群，漲幅逾 0.7%，其次為遊戲指數；表現最弱勢的為觀光與資服指數。

國泰證期分析師蔡明翰指出，台股今日呈現開高走低，主要因素在於這段期間，台股漲勢相對美股與亞股強勢，而亞股今日呈現小幅震盪拉回，台股持續走高情況下，容易見到較明顯的壓力。

不過，蔡明翰認為，目前指數持續沿著 5 日線震盪上攻，在漲多情況下，出現開高走低也不用過度擔心，只要 5 日線壓回有守，多頭格局都有持續震盪走高的機會。

