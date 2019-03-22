台股盤後─上沖下洗站穩10600點關卡 周漲近200點

隨著陸港股轉弱，台股今 (22) 日漲多震盪，開高 33 點後緩步見到獲利了結賣壓，盤中甚至一度翻黑，最低來到 10589.47 點，所幸在資金行情的增溫中，終場加權指數收在 10639.07 點，上漲 29.52 點，成交值放大至 1303.55 億元，日線終結連 5 紅，但周線連 2 紅，本周共漲 199.83 點，周漲幅 1.91%。

法人指出，美國聯準會超鴿派立場，令部分投資機構對未來全球景氣表現有疑慮，預料美股短中期震盪不變，不過，隨著國際資金回流亞洲市場，再加上美中貿易協商仍朝向正向發展，還是有利後續資金行情表現。

今日盤面上，細族群以自行車相關業者表現較熱絡，日馳攻上漲停，愛地雅漲逾 6%，美利達漲逾 3.5%，精確和巨大 2.5% 上下的漲勢。

而部分具備高殖利率題材的個股表現也不俗，上曜、永捷續漲逾 3%，根基、達欣工有 2% 以上漲幅。

反觀 5G 相關題材見到一波獲利了結賣壓，華星光超過 4%，眾達 - KY 跌 3%，光環、前鼎和聯鈞等跌逾 2%，

而太陽能業者持續為盤面災區之一，綠能繼續跌停鎖死，太極、頂晶科和益通跌逾 1.5%，茂迪和碩禾跌 1% 之上。

權值股方面，漲跌互見，中壽跌超過半根停板最多，大立光、正新、彰銀、可成、國泰金、台新金、富邦金和國巨等跌逾 1%。

不過，日月光投控漲 3% 之上，聯發科漲逾 2%，友達、聯電、華碩、台積電、玉山金、光寶科、群創均漲 1% 之上，有助穩盤。

法人指出，今日大盤翻黑後再度有買盤進場，呈現量增價漲格局，可觀察到 5 日、10 日和月線呈現多頭排列，偏多格局尚未遭扭轉，惟要留意的是，KD 已進入高檔鈍化區，且今日 K 棒呈現十字線，短線風險意識應提升。