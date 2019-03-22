踏足外匯保證金交易 你不可不識！

你知道外匯市場是全球最大的金融市場嗎？全球外匯市場平均每日交易量超過 5 兆美元。跟股市一樣，外匯市場也存在高風險、高利潤，但仍然有許多人喜歡上外匯投資交易，到底是什麼吸引投資人呢？要開啟外匯交易的大門，有哪些專業術語及門道值得注意呢？

外匯理財投資，一些門道要知

近年來外匯理財日漸活絡，日本的「渡邊太太」就是最為人熟識的例子。現在與外匯有關的投資商品選擇多，除了外匯現貨買賣之外，還有期貨及保證金等交易方式，皆是利用槓桿原理，擴大自己的投資金額，藉此賺取更多的利潤空間。其中，銀行所提供的外匯保證金交易沒有平倉期限，彈性及靈活度高，逐漸受到投資人青睞，成為另一種投資理財的選擇。

外匯現貨、保證金、期貨 主要比較表

「外匯保證金交易」屬於一種利用槓桿原理的交易，如同股票融資融券一樣，投資人只要存放一筆規定的保證金金額，即可進行放大倍數的外匯投資，例如保證金 1,000 美元，選擇 10 倍槓桿，外匯投資的操作金額可達 1 萬美元。也因為槓桿操作的放大效果，投資人能夠以小博大，潛在的獲利空間比外匯現貨交易高出許多，吸引許多投資人，相對地，風險也隨之擴大。

舉例來說：外匯現貨是實買實賣的，若以 1,000 美元兌換日圓，價位在 110.00，等於 110,000 日圓，當日圓升至 98.00 時，可換回約 1,122.45 美元，實際獲利為 122.45 美元，但若選擇「外匯保證金交易」，以 1,000 美元做為保證金，進行 20 倍槓桿，取得 2.0 萬美元的操作額度，獲利則擴大到約 2,448.98 美元。不過，凡事均是一體兩面，槓桿作用愈高，潛在獲利越大，反之，虧損空間也是越大。

外匯保證金交易必須維持一定比例的保證金，當虧損比例達到某程度時，客戶必須追繳保證金，否則，觸及停損價位時，將會被強制平倉出場。至於保證金的比例，各單位規定有所不同，以遠東商銀來說，必須保證金為 5%、追繳保證金 2.5% (必須保證金虧損 50%)，強制平倉 1.5% (必須保證金虧損 70%)。

此外，外匯保證金交易不會實際交割所買入或賣出的外匯，而是對沖式交易，開倉後必須平倉，也就是說，交易必須經由買入或賣出 (開倉)、後再賣出或買回(平倉) 兩個過程完成，才結算匯差損益，一般是以美元為結算基礎貨幣。

外匯保證金的交易比例及進出場時間自由，可操之於投資者手中，是投資自主性極高的投資工具。

相較於外匯期貨，銀行的外匯保證金交易倍數較小，不過交易金額相對大。以遠東商銀為例，槓桿比例最高為 20 倍，交易金額至少 20 萬美元或者是等值的其他貨幣。

(遠東商銀金融市場部 李淑香 資深經理)

從事外匯保證金交易業務 20 餘年的遠東商銀資深經理李淑香特別強調，目前國內只有銀行和幾家期貨商合法經營外匯保證金交易，不同於期貨商和國外經紀商，投資人必須將保證金匯到他人帳戶，銀行的外匯保證金交易是在投資者個人名下的帳戶操作，不僅安全度高，加上銀行可以與國際間不同時區、不同地點的銀行交易，流動性也相對較高。

至於透過銀行提供的「外匯保證金交易」方式，投資人的獲利來源可能有三種，一是外匯交易所賺取的匯率價差；二是存在保證金交易專戶的存款利息，可以選擇放在活期存款，亦可放定期存款；三是「換匯利益」收入，即交易部位兩個幣別的利息差計算，當客戶有未平倉部位時，銀行會逐日展期，每日根據在倉部位兩個幣別的利息差計算換匯損益。若投資人買入高利率的貨幣，相對賣出低利率貨幣，則可賺取放大倍數後的兩個貨幣的利息差，銀行會存入外匯保證金交易專戶中；反之，若賣出高利息貨幣買入低利息貨幣時，客戶將有換匯損失負擔，銀行會從客戶的外匯保證金交易專戶中扣款。

名詞解釋

善用預設掛單 控制外匯投資風險

外匯保證金交易的槓桿效果，讓投資人可以用相對較小的資本，進行較大部位的外匯交易，好處是收益會翻倍，但風險是，若沒有設定好停損點，萬一方向判斷錯誤又沒有足夠保證金，本金有可能全賠光，甚至損失超過繳存的保證金。遠東商銀資深經理李淑香建議，投資人每次交易宜設定停損原則，善用掛單功能，預設買進賣出時機，甚至獲利或停損出場價位，以掌握獲利空間及控制風險。

外匯保證金交易具有市場規模大、高槓桿作用、靈活度高、交易成本低、變現速度快及停損停利設定等六大優勢，吸引許多投資人目光。不過，外匯市場跟其他投資市場一樣，也存在著風險。尤其槓桿作用是一把雙刃劍，為投資人提供高額獲利機會的同時，也帶來不少風險。

外匯保證金交易六大優勢



從事外匯交易多年的遠東商銀經理曾成淵提醒，在放大倍數的遊戲規則下，獲利變大，風險也相對增加，千萬別輕易聽信「高倍數，資金就不用準備太多」的話術。尤其是外匯保證金交易有強制平倉的機制，一旦保證金低於設定門檻，將被強制出場，無法像投資股票，長期持有到最佳時機出手，因此，外匯保證金交易必須隨時注意槓桿比例下的投資盈虧，以此衡量自身可承擔風險範圍，才是正確的投資心態。

(左: 遠東商銀金融市場部 李淑香 資深經理 右: 遠東商銀金融市場部 曾成淵 經理)

特別是外匯市場瞬息萬變，走勢難以即時掌握，風險控管格外重要，設定停損停利點即是一種可行投資方式。投資人可以在外匯交易進場時，提前預設一個價位，當交易出現虧損達到此價位時，系統會自動買入或賣出，及時斬倉出場，避免造成更大的虧損。停利則是相反，讓投資人能夠及時掌握投資契機，獲取預期利潤時，落袋為安。

以遠東商銀來說，該行提供預設掛單機制，投資人可以預設掛單指示，請銀行代為執行。為了避免行情波動過大影響獲利或導致虧損擴大，投資人亦可預留停損、獲利價位，鎖定風險或獲利。

李淑香一再強調，從事外匯交易，投資人要秉持停損停利原則，設定的作法有許多，有些人習慣用金額計算，有人則是參考波段走勢，再利用掛單功能預設買進賣出時機，不需時時盯著匯率走勢圖，也不需要提心吊膽，即能保障獲利空間及控制虧損風險。

熟悉外匯保證金交易內容，是有效掌握風險控管的前提，李淑香提醒，投資前必須充分了解商品的交易方式及交易規定，更應詳閱產品說明書及風險預告書，並自行瞭解判斷及自負盈虧。在不了解外匯保證金交易規則之前，投資人千萬不要冒然簽署任何文件。同時，更需要隨時觀察市場變化，注意行情對自己部位之影響。具備成熟的個性與冷靜的頭腦及培養純熟的交易技巧，亦十分重要。

此外，遠東商銀長年積極投入協助投資者了解外匯保證金交易，十多年來，每年會固定舉辦二至三場講座，以提升社會大眾對於外匯保證金交易的認識。

遠銀外匯團隊強棒出擊 創造同業唯一

目前臺灣的外匯保證金交易業務，遠東商銀是唯一提供 24 小時交易、擁有網際網路交易平臺的銀行，該行資深經理李淑香說，團隊口號是「不只第一，也是唯一」。

(遠東商銀金融市場部 李淑香 資深經理)

若論臺灣最資深、經驗老道的外匯保證金交易團隊在哪兒? 莫過於遠東商銀了！該行此項業務的交易團隊包括李淑香在內，共有 4 名年資超過 20 年的資深交易員，身經百戰，經歷美國 911 恐怖攻擊、全球金融海嘯、歐洲債務危機等重大事件，見識過各種大風大浪，也累積了厚實的經驗，即使是新一輩的外匯交易員也有 3-5 年的資歷，「這樣的團隊組合，在國內市場可能是碩果僅存了」，李淑香說。

外匯交易業務首重操作經驗，尤其外匯市場變化莫測，考驗著交易員的應變能力，然而專業養成並沒有捷徑，只能靠經驗累積。也因為遠東商銀外匯保證金交易團隊擁有豐富的經驗及敏銳的市場嗅覺，可以隨時跟客戶彙報外匯市場的突發狀況，使其得以及時掌握市場風向球，同時更樂於和客戶互相討論，慢慢建立起互信關係，長期以來，已經累積了許多忠實客戶。

李淑香強調，外匯保證金交易是高自主性投資商品，客戶都是自行判斷、操作，但實際上，背後團隊的耕耘也很重要。遠東商銀外匯保證金網際網路交易平臺 - FETP 就是在堅強團隊的根基上發展起來。

因應網路時代，遠東商銀早在十年前左右開始佈局外匯保證金交易的網際網路創新服務，從著手籌備，至申請到執照，整整花了五年時間，直到 2013 年才開始提供網際網路交易平臺，接著於 2016 年再推出 APP 行動下單服務。

「我們知道外匯交易如果沒有 24 小時，對客人不是那麼好」，李淑香表示，外匯市場變動快，需要及時反應、操作，因此，重視客戶需求，當其他同業礙於成本壓力而關閉外匯交易 24 小時服務之際，李淑香依然一路堅持，使遠東商銀成為目前臺灣唯一提供客戶外匯保證金 24 小時交易及網際網路交易的銀行。

(遠東商銀 外匯保證金 FETP 網際網路交易平臺 示意圖)

事實上，遠東商銀外匯保證金網際網路交易平臺穩定營運 5 年多以來，證明了這樣的網路下單服務有其市場需求存在，該行外匯保證金交易業務量也由此逐漸增加起來。而以專業實力，輔以真誠態度，正是該行外匯保證金交易團隊至今仍能提供 24 小時服務的致勝關鍵。不間斷的交易服務，不只牽涉人力成本，更需要足夠的資深人員作為後盾，才能維持服務品質的穩定度。

遠東商銀外匯保證金交易網際網路下單申辦流程