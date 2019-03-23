紐約匯市—歐數據黯淡 美殖利率曲線反轉 歐元大跌 支撐美元上升

週五 (22 日) 交易，美元攀升，投資者努力對應美國公債殖利率曲線反轉，以及歐元區另一輪令人失望的經濟數據，這些帶給歐元壓力。

ICE 美元指數上升 0.1% 至 96.616，但該指數本週持平，係因週三 Fed 大放鴿而降至 6 週低點。

由於長債反彈，美國公債 3 月期和 10 年期殖利率的利差自 2007 年來首次反轉，因應殖利率曲線反彈暗示的長期衰退，美股也隨之大跌。

此外，歐元區令人失望的經濟數據也讓德國 10 年期公債 (bund) 殖利率一度跌破 0，讓歐元兌美元成了週五表現最疲弱的匯率。

歐元兌美元自 1.1377 美元下降至 1.1300 美元，達 6 日來最低水準，盤中一度達 1.1289 美元，觸及一週低點。

歐元區經濟數據

歐元區 IHS Markit 3 月份綜合 (含製造業和服務業) 採購經理人初值 (PMI) 自前月的 51.9 下降至 51.3，下降程度大於預期的 51.8。

製造業 PMI 下降至 47.6，低於預期的 49.5，觸及 71 個月低點，其中德國下降至 44.7，已達 79 個月低點。服務業 PMI 為 54.9，略優於預期。

週五數據凸顯歐洲經濟放緩，一如歐洲央行近期報告時的預警。

在這樣的情形下，傳統避險港日圓兌美元和歐元均上漲。

美元兌日圓下跌 0.7% 至 110.06 日圓，觸及 2 月初以來最低點。

歐元兌日圓下跌 1.3% 至 124.36 日圓，觸及 1 月下旬以來最低點。

英鎊兌美元走強，自前一日的 1.3107 美元上升至 1.3209 美元。

歐盟週四同意有條件延後英國脫歐最後期限，倘若英國國會下週通過梅伊版脫歐協議，就可以將日期自原定的 3 月 29 日延後至 5 月 22 日，但協議若又遭否決，英國就必須表明下一步，或者在 4 月 12 日無協議脫歐。

新興市場

美元兌新興市場貨幣走強，其中土耳其里拉表現最疲弱。

美元兌里拉大漲 6.4% 至 5.8164 里拉。

自去年夏季新興市場貨幣大拋售以來，投資者一直受困土耳其的經濟問題。