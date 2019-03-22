紐約匯市—美元回彈 收復Fed超鴿派部分跌幅 然未來仍承壓

週四 (21 日) 交易，美元上升，收復前一日因 Fed 強化鴿派立場的部分跌幅。

Fed 週三將今年升息預期次數自 2 次降為 0 次，且下修經濟前景，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 甚至強調現在是耐心等候的「絕佳時機」，ICE 美元指數當日隨即以 0.7% 跌幅反應，創 1 月 25 日以來單日最大跌幅。

週四 ICE 美元指數上升 0.8% 至 96.489。

布朗兄弟哈里曼（Brown Brothers Harriman）全球貨幣策略主管 Win Thin 表示，「Fed 連續 2 次的鴿派訊息旨在平息市場，但我們認為這恐怕適得其反。市場往往要看到決策者釋出信心，才會覺得心安。Fed 怎麼會從去年秋季『距離中性利率還遠得很』這樣的說法，轉變成現在這樣『升息降息都有可能』的立場，我們單純不認為基本面有改變這麼多。」

Thin 指出，目前而言，利差仍有利美元。Fed 升息踩煞車不會讓其它國家央行的利率就上升，例如歐洲央行和日本央行，他們的利率仍處於金融危機後的低谷。

華盛頓 Tempus 資深外匯交易員 Juan Perez 表示，「現實就是，沒有國家的經濟可以真的處理借款成本進一步增加，之後我們可能看到更多央行考慮降息而非升息。」

儘管週四美元反彈上升，Perez 預期今年剩下日子美元會持續受壓。

摩根士丹利外匯策略師也認為，Fed 的行動對美元不利。「我們認為，FOMC 的決議是有意義的釋出美元不利訊號，且預計會進一步下跌。」

美國經濟數據

截至 3 月 16 日當週，失業救濟金請領人數 22.1 萬人，低於預期。

3 月份費城聯儲指數躍升至 13.7，超越原本預期的 3。

2 月份經濟領先指數上升 0.2%。

其他央行消息

挪威央行調升關鍵利率，自 0.75% 上升至 1%，一如預期。

挪威克朗一度上升至 6 週高點，但尾盤吐回多數漲幅，最終美元兌挪威克朗下跌 0.4% 至 8.4692 克朗。

英國央行維持利率不變，且警告英國脫歐的風險。英國央行表示，英國經濟數據已多空交錯，但前景仍依賴脫歐本質和時機而定。

英鎊對央行消息反應不大，因為央行決策符合大致預期。英鎊兌美元盤中最低達 2 週低點 1.2981 美元，但隨即反彈，係因報導稱歐盟提議有條件的推遲脫歐最後期限，自 3 月 29 日延後至 5 月 22 日。

然而，英國國會必須同意梅伊首相的協議，才能換取延後脫歐，預計下週英國國會將再針對該協議進行表決，但該協議先前已遭 2 次否決。

如果英國國會仍舊否決該協議，後續如何發展尚不清楚，外媒報導，倘若下週梅伊再敗，歐盟將給予延遲 9 個月。

英鎊兌美元自前一日的 1.3194 美元下降至 1.3067 美元。

歐元兌美元吐回前一交易日漲幅，自 1.1415 美元下降至 1.1356 美元，主要受美元走勢推動。