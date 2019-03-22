【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析

◆ FED 超鴿派

FED 立場較市場預期更鴿派一度使美股由黑翻紅，但受到川普部取消中國關稅的消息影響，再度遭到押回，但台股不受美股弱勢影響持續開高，在蘋概股、電子股領軍下，盤中穩步墊高，終場上漲 58 點，收在 10,609 點。

技術面觀察台積電 (2330) 突破底部均線後持續創高，鴻海 (2317) 築底後正挑戰半年線壓力，大立光 (3008) 也在一連串漲勢後突破下降趨勢線，蘋概三王走勢強勁有助大盤持續走高。

籌碼面部分，外資連續五日做多，買超現貨 99 億，期貨部分同步作多 6800 口，淨多單升至 6.3 萬口，十大交易人與特定法人合計買進 6,900 口期貨。週選支撐與壓力落於 10,500 至 10,700 之間，P/C Ratio 升至 1.5，整體籌碼中性偏多看待。

綜合上述，儘管 FED 發表超越市場預期的寬鬆言論，激勵美股盤中急拉，但也代表 FED 已經看到景氣趨緩的徵兆，加上川普表示將不會取消關稅，也讓川習會延遲後的貿易談判再增添變數，雖然台股在籌碼、技術仍然偏多看待，待仍須慎防利空消息的風險。

◆ 選擇權分析

週選支撐與壓力落於 10,500 至 10,700 之間，P/C Ratio 升至 1.5，整體籌碼中性偏多看待。