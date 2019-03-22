美股盤後 —  費半飆漲3.5%！蘋果、美光領科技股集體開趴

週四 (21 日) 蘋果和美光領導科技股強勢噴出表態，美股四大指數同步揚升，道瓊創下一個月來最大漲幅。

週四 (21 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 216.84 點，或 0.84%，收 25962.51 點。

標普 500 指數上漲 30.65 點，或 1.09%，收 2854.88 點。

那斯達克指數上漲 109.99 點，或 1.42%，收 7838.96 點。

費城半導體指數上漲 48.82 點，或 3.50%，收 1441.83 點。

標普 11 個板塊中，僅金融股板塊受挫，資訊科技板塊領漲、其次為房地產和非日常生活消費品板塊。

標普 11 個板塊示意圖。(圖：Finviz)

蘋果 (AAPL-US) 漲幅達 3.68%，引領尖牙股 (FAANG) 齊揚 。亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 1.22%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 0.79%；Netflix (NFLX-US) 上揚 0.71%；臉書 (FB-US) 上揚 0.39%。

華爾街投行 Needham 週四看好蘋果生態系統和非 iPhone 領域將創造良好的獲利，將蘋果股票升評為「強烈買入 (Strong Buy)」。此消息激勵蘋果 (AAPL-US) 開高走高，一度超越微軟搶下市值王，儘管頭銜最終讓回，蘋果收盤市值再度近兆美元 (9199 億美元)。

臉書醜聞再現！臉書週四坦承，該公司將數億用戶的密碼以純文本方式儲存在內部資料庫中，供員工自由讀取，臉書發言人將通知受影響的用戶，並稱已解決該漏洞。

美光佐證晶片需求有望在下半年回春，帶動半導體類股集體奔漲。美光 (MU-US) 飆高 9.62%、威騰電子 (WDC-US) 飆高 9.77%，成為標普指數中漲幅最大的股票。

AMD (AMD-US) 大漲 8.52%；Nvidia (NVDA-US) 大漲 5.47%；德州儀器 (TXN-US) 上漲 2.36%；Intel (INTC-US) 上漲 1.52%；。

銀行股漲跌互見。高盛 (GS-US) 上漲 0.13%；摩根士丹利 (MS-US) 上漲 0.23%；花旗 (C-US) 下跌 0.61%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 1.05%。

外媒報導，富國銀行正與高盛前總裁 Harvey Schwartz 接洽，有望取代醜聞不斷的富國 CEO Tim Sloan。

台股 ADR 集體上揚，僅台積電 ADR (TSM-US) 上揚 2.99%。中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.23%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 3.28%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.74%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.61%。

Levi's 睽違 34 年後重新掛牌上市。(圖：AFP)

企業消息，為搶搭 IPO 熱潮，週四 (21 日) 世界牛仔褲龍頭 Levi Strauss (Levi's) 在睽違 34 年後重新掛牌上市，市場反應熱烈，Levi's (LEVI-US) 股價一度飆升逾 36%，收漲 31.82% 至每股 22.41 美元，此次 IPO 募資超過 6 億美元

華爾街分析

聯準會週三 (20 日) 出乎意料地偏鴿表態，年內不會升息，並將在 9 月底停止縮表。投資機構 Haverford Trust Co 投資長 Hank Smith 稱：「這證實市場是正確的，我們不需要聯準會如此激進的政策。」

Hank Smith 稱：「人們預期，聯準會在今年剩餘時間裡不會再影響 (股市)，這種風險是不存在的 (如果你想這麼說的話)，現在我們重心轉向交易。」

WallachBeth Capital 高級策略師 Ilya Feygin 表示：「一些好消息之後，科技爆發大量買盤，科技股絕對是市場領導者，動能強大且很多現金部署。」

國際宏觀經濟狀況放緩，導致聯準會下修美國 GDP 預期。KKM Financial 首席執行官 Jeff Kilburg 警告：「儘管股市迅速對聯準會政策反應，但聯準會主席鮑爾正在引發全球投資者的痛苦。」

安聯投資管理公司 (Allianz Investment Management) 資深投資策略分析師 Charlie Ripley 指出：「與世界其他地區相比，美國經濟仍處於穩定狀態。雖然聯準會繼續採取觀望政策，但要想在當前週期內停止升息，就需要經濟成長出現實質性惡化，或某種外部衝擊市場。」