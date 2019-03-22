春季發表會在即！蘋果本週已釋出4款新品消息 股價登4個月高

蘋果 (AAPL-US) 週四股價收漲 3.7%，且 10 個交易日中已有 9 個交易日上漲。蘋果領漲 S&P 500 資訊科技產業，週四漲幅 1.8%，本季該產業漲幅已達 20%。

Chaikin Analytics 執行長 Marc Chaikin 表示，蘋果近期股價超過了上週 185 美元「非常關鍵」的水準，「蘋果股價超過那個自 11 月 30 日來的高點，這真的非常重要。」

Chaikin 指出蘋果與晶片供應廠的「協同」關係，例如美光 (MU-US)，這些蘋概股也隨著蘋果股價上漲。

「我認為美光的獲利對蘋果現況有一些支撐。」此外，報導稱蘋果計畫即將推出的線上串流服務要保留多達 50% 的訂閱營收，還有市場對蘋果新產品線的信心增強，這些都有助於推升股價。

「大眾都篤定，蘋果可自硬體公司成功轉型為軟體和串流服務公司。」

蘋果週四股價也超過另一個關鍵水準，即 200 日 MA，該指標顯示蘋果股票整體長期穩定的上升趨勢。Chaikin 表示，雖然 200 日 MA 較常用來觀察指數，而非用在蘋果這類個股，但該指標仍具有「象徵性」的重要性。

這次蘋果股價自去年 11 月 16 日以降盤中交易首次超過 200 日 MA，本季蘋果股價已漲逾 23%，即將創 2017 年第一季以來最大單季漲幅。此外，蘋果市值自今年開年以來已經增加了約 1780 億美元。

蘋果本週發布了 4 款新產品：新版 iPad Mini、iPad Air、iMac 和 AirPods，不同於以往習慣透過發表會來場華麗發表，這次這些新品是透過新聞稿發表，因為這些並非蘋果主力產品，新版 iPad 是前代的更新版、新款 iMac 的 Intel 和 AMD 晶片只是速度稍快一些，新款 AirPod 則拉長電池續航時間和配備無線充電功能。

雖然這些均非開創性功能，但整體來說還不錯，外媒形容新款、體積縮小的 iPad 是「很棒的產品且價格公道。」

藉著在春季發表會之前，蘋果釋出一系列新品，這讓蘋果有更多時間可以在 3 月 25 日大會上討論其串流影視與新聞產品，因為顯然這些新品並非大會閃亮焦點。

蘋果預計將在春季發表會上推出新串流影視服務，外界猜測這才是蘋果這回大會的重頭戲。Needham 週四上修蘋果股價評級，自「買進」升至「強力買進」，主張蘋果生態系統有「價值上行空間」。

然而，一些分析師和投資者對蘋果積極切入線上訂閱服務仍有質疑。蘋果庫克一月時表示，iPhone 的使用推動了公司「服務」業務不斷成長，最近一季在營收中佔了 109 億美元，其訂閱產品包括 Apple Music 和 App Store 內的軟體，以及類似谷歌收取的 App 上架費用等。

高盛分析師 Rod Hall 週一向客戶指出，「雖然新的影視或新聞產品可能提升 iPhone 疲弱之處，但這些似乎不可能大幅提升蘋果的獲利。」

另外，下週的春季發表會上也可能宣布更多產品，例如推遲已久的無線充電墊 AirPower。甚至連 iPod Touch，均有傳聞稱蘋果將推出該產品自 2015 年以來首次改版升級。