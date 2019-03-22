買盤引爆費半飆 美光、台積電ADR「揪團」開漲

隨著聯準會鴿聲開「撩」，市場稱 Fed 將引爆買盤，週四 (21 日) 美股開盤，科技股消弭金融股跌勢，蘋果超越微軟重登市值王寶座，美光爆漲逾 9%，同時台積電 ADR 等晶片股族群亦同步走揚，費半飆高近 3%。

台北時間週四 (21 日) 晚間 11 時 30 分許，美股四大指數午盤表現：

美股道瓊指數上漲 156.54 點，或 0.61%，暫報 25902.21 點。

那斯達克指數上漲 70.64 點，或 0.91%，暫報 7800.13 點。

標普指數上漲 19.27 點，或 0.67%，暫報 2843.50 點。

費城半導體指數上漲 40.07 點，或 2.88%，暫報 1,433.08 點。

美國聯準會 (Fed) 週三 (20 日) 結束為期兩天的利率會議後宣布，維持利率不變、今年內不升息、9 月起停止縮表，並調降美國經濟成長、失業率與通膨預估。

聯準會超鴿派作風，帶動債券價格上漲，週四 (21 日) 10 年期美國公債殖利率跌至 2018 年 1 月以來的最低水平。

美知名財經部落格《ZeroHedge》表示：「隨著美國公債殖利率大幅下跌，美元指數仍低於聯準會轉鴿，股市重回恐慌性買盤的多頭時代，對任何人來說，這都不會令人感到意外。」

週四美股開盤走揚，蘋果 (AAPL-US) 引領科技股如亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet (GOOG-US) 走高、半導體類股漲幅更加亮眼，美光 (MU-US) 暴漲逾 9%。

華爾街投行 Needham 將蘋果為升評為「強烈買入 (strong buy)」。(圖：AFP)

華爾街投行 Needham 週四 (21) 日發布投資研究報告，將蘋果股票從「買入 (Buy) 」升評為「強烈買入 (strong buy)」，目標價格從 180 美元上調至 225 美元，激勵蘋果 (AAPL-US) 開盤一路奔高，漲幅近 3.5%，衝破 200 日均線大關，為去年 11 月以來首見。

Needham 分析師 Laura Martin 表示，對於投資者來說，蘋果生態系統相當有吸引力，預期未來蘋果服務、Apple Watch、AirPods 和其他非 iPhone 領域將創造良好的獲利。

蘋果超越微軟 (暫報 9109.22 億美元) 暫居市值王寶座，截稿前，市值超過 9188 億美元。

美光週三盤後公布最新財報，由於成本控制消弭市場需求與價格下滑，獲利超預期，更預告晶片市場將出現復甦，看好第四季的晶片需求再度增長。

美光 (MU-US) 週四盤中暴漲逾 9%，帶動晶片股集體上揚，AMD (AMD-US) 漲幅近 6%、NVIDIA (NVDA-US) 漲近 4%，費半指數盤中飆高，創下 9 個月以來的高點。

同時，台股 ADR 氣勢如虹，台積電 ADR (TSM-US) 領漲，升幅逾 2%；日月光投控 (ASX-US) 上漲 1.62%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 1.64%；聯電 ADR (UMC-US) 上揚 0.54%；中華電信 ADR (CHT-US) 下滑 0.26%。

聯準會調降美國經濟成長、失業率和通膨預估，促使週三道瓊與標準普爾指數收低，對利率敏感的金融股重挫。

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示：「令人擔憂的因素在於，經濟到底有多疲弱？聯準會在這一點上是有多害怕？因為 (不到幾個月) 他們態度丕變意義重大。他們總是為下一次升息敞開大門，而現在窗門緊閉，這著實嚇壞投資者。」