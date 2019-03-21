群聯去年EPS為21.91元 擬配息13元 殖利率約4.86%

FLASH 控制晶片廠群聯 (8299-TW) 今 (21) 日公告去年財報，去年第 4 季稅後純益 7.97 億元，季減 43.19%，年減 38.17%，每股純益 4.04 元；受到去年快閃記憶體市場價格大幅下挫影響，侵蝕獲利表現，全年稅後純益 43.18 億元，年減 25.05%，每股純益 21.91 元。董事會也通過擬配息 13 元，現金殖利率約 4.86%。

群聯去年第 4 季營收 101.23 億元，季減 8.28%，年減 4.89%，毛利率 21.2%，季減 4.57 個百分點，年減 2 個百分點，營益率 8.51%，季減 5.42 個百分點，年減 4.24 個百分點；稅後純益 7.97 億元，季減 43.19%，年減 38.17%，每股純益 4.04 元。

群聯去年全年營收 407.88 億元，年減 2.57%，毛利率 22.43％，年減 5.04 個百分點，營益率 11.61%，年減 4.47 個百分點；稅後純益 43.18 億元，年減 25.05%，每股純益 21.91 元。

群聯表示，去年受到上游快閃記憶體原廠的製程競爭、智慧型手機需求趨緩等供需失衡因素，導致快閃記憶體市場價格跌幅近 60-70%，而群聯全年度記憶體位元數出貨則逆勢成長近 6 成，使營收在快閃記憶體市價砍半狀況下，仍維持與 2017 年相當的高點，在不景氣中積極擴大市佔率。

且相較 2017 年，群聯去年全年整體控制晶片出貨量成長近 2 成，SSD 控制晶片年增率更超過 5 成，加上 SSD 固態硬碟與嵌入式儲存裝置等利基產品出貨量成長超過 25%，持續維持毛利率在 2 成以上。

群聯董事長潘健成表示，在快閃記憶體控制晶片開發成本不斷上升下，傳統控制晶片供應商將逐漸無法負荷開發成本，面臨倒閉的危機，而群聯特有的垂直整合模式，除能在市場劇烈波動中，協助客戶達到供貨穩定及價格調節的作用，更能與客戶同步穩定成長獲利，協助上游原廠建立穩定出海口。

潘健成認為，目前快閃記憶體市場供需失衡的狀況，已受到上游原廠的重視，逐漸縮緊資本資出，預期這波景氣寒冬，很可能會在第 2 季看到曙光，價格逐漸回穩、甚至上揚，而全球客戶預期價格不再下跌後，已陸續回補庫存，持續為群聯挹注營收。

群聯董事會今日也通過擬配發每股現金股利 13 元，配息率約 59.3%，若以今日收盤價 267.5 元計算，現金殖利率約 4.86%。

