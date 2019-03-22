盤前財經大事搶先讀2019年3月22日

今日操盤前瞻

台灣 2 月失業率

美國 2 月成屋銷售

日本 3 月製造業 PMI

法說會：遠傳、長華電材、富邦金、仁寶

停券最後回補日：大飲、新纖、南僑、葡萄王、官田鋼、研華、南亞科、敦陽科、華固、潤弘、台灣高鐵、寒舍、雲品、景碩、群益期、帆宣、GIS-KY、德麥、精材、信驊、寶雅、橘子、勝麗等

〈央行理監事會〉聯準會成大鴿子 楊金龍不鬆口「鴿派」立場 是這個原因

台灣央行昨 (21) 日召開第 1 季理監事聯席會議，決議利率仍按兵不動呈現「連 11 凍」，即便美國聯準會利率決策的寬鬆程度超乎市場預期，央行總裁楊金龍仍不鬆口立場為鴿派，他強調，現在央行態度就是維持去年以來的適度寬鬆基調，因為台灣與美國的經濟狀況並不相同。閱讀全文...

巨大去年 EPS 達 7.64 元 昆山子公司擬申請大陸 A 股 IPO

自行車廠巨大（9921-TW）去年營運回溫，昨 (21) 日董事會通過去年稅後純益 28.64 億元，每股純益達 7.64 元，擬於股東常會提案配發每股現金股利 4.6 元；同時，巨大董事會今天也通過子公司捷安特輕合金科技（昆山）申請在大陸 A 股的 IPO 案。閱讀全文...

綠能確定 5/2 下市 7.2 萬名小股東股票淪壁紙

太陽能矽晶圓廠綠能 5 月將下市，證交所今天傍晚公告，綠能 (3519-TW) 25 日起列全額交割股，並採分盤集合競價方式，5 月 2 日終止上市，也就是說，屆時近 7.2 萬名小股東，手中綠能股票將淪為壁紙。閱讀全文...

美國股市持續上漲 為何不見投資人普天同慶？

自 12 月 24 日收盤低點以來，至週二收盤為止，S&P 500 大漲了近 500 點，或 20%。道瓊工業平均指數亦狂漲約 4000 點，或 19%。Nasdaq 漲幅更高達 25%。然而，美國股市，一如近十年的多頭走勢一般，依舊未能獲得投資人的青睞。閱讀全文...

歐盟聲明：英脫歐期限有條件延至 5 月 22 日

根據週五 (22 日) 最終歐盟峰會公報，歐盟已無條件將英國脫歐期限 (3 月 29 日) 延長至 4 月 12 日，這將消除英國無協議脫歐的直接威脅。若英國國會通過脫歐協議，歐盟同意英國脫歐期限延至 5 月 22 日。閱讀全文...