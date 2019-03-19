群聯攜資安夥伴 推全球首款網路數據防護NVMe SSD

群聯 (8299-TW) 整合資安夥伴 Cigent 的 Bare Metal 主動式資料防護技術，推出全球首款網路數據防護 (Cyber-Secure) PCIe NVMe SSD 解決方案，率先投入網路安全 SSD 固態硬碟市場，群聯表示，搭載 Cigent 的 Bare Metal 技術的 SSD 控制晶片，將在今年第 2 季量產出貨。

群聯與 Cigent 今日共同發表全球首款網路安全 PCIe NVMe SSD 解決方案，群聯 PS5012-E12DC Gen3x4 SSD 解決方案搭載 Cigent 之端點軟體 (Endpoint Software) ，使用人工智慧 (AI) 及機器學習 (Machine Learning) 等技術單元檢測資安異常，並以硬體為基礎數據保護機制回應風險，提升網路數據防護與降低資安風險。

Cigent 執行長暨共同創辦人 Bradley A. Rowe 表示，群聯為全球 SSD 快閃記憶體控制晶片的領導者，每年出貨予全球客戶之 SSD 控制晶片數量超越 4000 萬顆，群聯為全球主流品牌夥伴及客戶提供完整的 OEM/ODM 儲存解決方案，是相關技術領域中公認的創新與領導者，如今更是網路安全重要成員。

全球網路犯罪疫情持續氾濫且駭人聽聞，預計在 2021 年，因網路犯罪所造成的損失，將高達 6 兆美元，全球每日都有約 150 萬個企業與個人受到網路犯罪的侵犯，甚至喪失其智慧財產權，當今市面上的保護工具，僅在犯罪者最終進入系統時能夠產生效果，群聯整合 Cigent 的 Bare Metal 技術，將保護機制加入至 SSD 控制晶片韌體層 (Firmware)，能有效防止資料竊取以及阻礙網路罪犯。

群聯董事長潘健成表示，群聯與資安夥伴 Cigent 在網路數據防護創新發展上有無限的機會。現行市場上的網路數據防護解決方案缺乏在高風險的網路環境中鎖定關鍵數據的能力，而 Cigent 與群聯的合作，透過使用韌體 (Firmware) 為基礎的數據保護機制，可以讓資安企業夥伴及客戶們直接地將安全保護機制加至快閃記憶體內的關鍵數據，強化數據安全防護，更加難以破解。

採用 Cigent 的 Bare Metal 技術的 SSD 固態硬碟，與現行所有安全防護解決方案可以搭配使用，群聯指出，搭載 Cigent 的 Bare Metal 技術的 SSD 控制晶片，將於 2019 年第二季量產出貨。