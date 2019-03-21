【華冠投顧】台股多頭持續強勢!最新操作標的-正義聯盟-水行俠、超人!!!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3546 宇峻、3037 欣興、6147 頎邦、5439 高技、6533 晶心科。

台股盤勢分析:

煙火秀

台北股市再創新高，早盤加權指數小漲 + 12 點開出，上半場幾乎都在平盤上狹幅震盪；中場過後，台積電買盤轉強，指數震盪走高，終場上漲 + 57 點作收，收在 10609 點，成交量 1113 億。

今天在外資期、現貨同步加碼下，加權指數再創新高。延續我們昨天說的… 中、小型股輪動加速情況來看，預料這個『煙火秀』正要開始，短線個股的表現會比指數精彩。不過，目前台股的『軋空秀』有一個美中不足的地方；首先是外資期貨多單再加碼約 5800 口，雖然加碼是好事… 但是總多單留倉已經來到 6.3 萬口，顯然臨界點也不遠了。再者，外資今天現貨在大買 + 99 億下，台股僅上漲 + 57 點；顯示指數的強攻，已經變成外資的『獨角戲』。面對這個籌碼結構的變化… 武傑必需要說，這是從 1/4『破底翻』之今，多頭行情面於最大的挑戰；投資朋友在『煙火秀』的行情裡，還是要多一點風險意識。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

1316 上曜、3019 亞光、6533 晶心科、3017 奇鋐、3004 豐達科、4976 佳凌、4919 新唐… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

2475 華映、6111 大宇資、4803VHQ-KY、5907 大洋 KY、3081 聯亞、6414 樺漢… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。