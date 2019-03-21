台股盤中─中小股活蹦跳 拉抬驚驚漲格局

儘管美股轉跌，但台股加權指數在成功衝破年線反壓區後，維持驚驚漲格局，今 (21) 日以小漲 12.37 點開出，穩在盤上，盤中最高來到 10581 點，權值王台積電、股王大立光等穩居盤上穩住多頭軍心，而中小型股快速輪動，推升櫃買指數漲 0.5% 左右，漲幅高於加權指數，也顯示盤面上人氣不減。

今日還是可見部分 5G 概念股維持輪動，光環、華星光漲逾 3%，穩懋、宏捷科等穩居盤上。

整流二極體和功率元件相關業者多數同步走揚，台半漲逾 4%，統懋漲近 3%，杰力、強茂、敦南和尼克森均有 1% 以上漲勢。

而二線光學鏡頭廠維持一定的熱度，亞光續漲逾半根停板，先進光、今國光、聯一光和玉晶光穩在盤上。

反觀盤面上最弱勢的是太陽能族群，綠能跌停，達能逼近跌停，太極、國碩和益通跌逾 3%，茂迪、聯合再生跌 2% 上下。

權值股方面，以具備高殖利率題材的南亞科為盤面最強，漲幅在 3% 上下，亞泥、台達電、聯電和遠東新漲 1% 左右，聯發科、鴻海、群創、可成、台化、南亞、正新、中壽、永豐金等均穩在盤上。

不過，和泰車、台灣高鐵漲多拉回，部分大型金融股也遭壓在盤下，如國泰金、富邦金、第一金、玉山金、彰銀和上海商銀。

元大投顧指出，在季底作帳預期下，大盤呈現緩步推升走勢，惟去年第 4 季財報陸續公告，應注意產業基本面和業績表現，同時留意之前大漲的標的恐有結帳壓力。

統一投顧表示，美國 FOMC 會議擔憂景氣放緩，聯準會今凌晨宣布今年將不升息、並將在 9 月底停止縮表，比市場預期還鴿派，加上美中貿易戰磋商陷入瓶頸，川普不打算取消對中國關稅，市場疑慮再起，留意指數漲多拉回風險大增。