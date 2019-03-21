【撰文／蔡明彰】

今年來陸股漲勢凶猛，不僅兩市成交量常常每天合計逾 1 兆元人民幣，並且上證指數、深證指數分別大漲 20％及 30％，績效領先國際股市。由於陸股帶頭上漲以致主流股影響其他股市，舉例：今年來陸股 5G 族群大放異彩，同時也帶動台灣、美國的 5G 概念股。

陸股補漲金融、消費

最近陸股的主流向金融、消費、鋼鐵類股擴散，應是陸股攻上年線反壓後，長線由空翻多使更多類股感受牛市氣氛，此刻再進場的投資人必須要有更多的股票才能滿足強大買氣。陸股股王貴州茅台做為消費股指標，今年從 509 元人民幣漲到 814 元，已大漲 60％並且刷新天價，市值逾 1 兆元。牛市對大陸證劵股最有利，龍頭中信證劵今年從 14.7 元人民幣漲到 27.88 元，大漲 90％。鋼鐵有美國加徵高額關稅的壓抑，目前景氣尚未完全復甦，但寶鋼今年從 6.3 元人民幣漲到目前 7.58 元，也有 20％漲幅。江西銅業從 12 漲到 16 元，漲幅逾 30％。

我研判 3 月底法人作帳結束後，連動陸股的消費、金融、鋼鐵的三大族群，將在清明節後於台股發動漲勢，畢竟相關個股今年來漲幅落後。

統一超細水長流

台股消費類股指標是統一超 (2912)，去年 EPS 9.82 元對比前年 29.83 元似乎嚴重衰退，出售上海星巴克咖啡的利益 210 億元對 EPS 貢獻 20.26 元，扣除後去年實際 EPS 9.57 元，因而統一超仍是成長。今年配息 8.8 元，殖利率 3％。股價今年來小跌 5％，顯示春節旺季過後資金暫時撤出消費股。

金控、鋼鐵可佈局

金控二大龍頭富邦金 (2881)、國泰金(2882) 今年來股價分別下跌 3％及 2％，主因去年 12 月提列投資損失而單月赤字，致使全年 EPS 分別 4.55 及 4.01 元，年衰退 12％及 10％。不過今年來國際股市大幅反彈，二大金控帳上投資損失可望回沖，若提前將這因素納入影響股價的考量，應是波段的買點。如果二大金控今年配發 2 元股息，以目前價位計算的殖利率逾 4％，雖不是太高，但重點股價沒漲到，將來有較大的補漲空間。

來源：《萬寶週刊》 1325 期

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