【撰文／張文赫】

美股從 12 月的大跌中反彈，4 大指數皆創下新高，與中國的貿易協議可能會排除市場的不確定性，走向緩和，而美國經濟成長減速，聯準會將以更具耐心的方式看待升息，而且準備好必要時調整升息時間，甚至可能不升息。在不升息的預期下，走出一波資金行情，台股加權指數創波段新高 10512 點，突破年線，otc 雖然還沒突破年線，但也蓄勢待發，等待補漲，中小型股仍活潑亂跳，許多個股連袂創高。

在這樣的多頭氛圍下，拉回持續站在買方，逼近 3 月底，除了去年年報將密集公布之外，投信作帳也是重點題材，本期將精選 17 檔投信季底可能會作帳或是剛布局 Q2 的標的，參閱附表。

投信布局新蘋概供應鏈

蘋果 3 月對外公布了 2018 年的 200 大供應商，其中台廠至少 45 家進榜，蘋果對台灣的依賴度還是很高，觀察投信買超的標的跟蘋果很有關係，但不是過去的眾所皆知舊蘋概，而是打入新產品的新蘋概股。

3 月份投信買最兇的個股是欣興 (3037)，是蘋果供應鏈，但本波投信買超的主因是因為 5G 而帶動 ABF 載板供不應求，並非是蘋果的訂單。

買超第 2 名的 LED 晶粒廠光磊 (2340)，去年在 LED 廠營運普遍低迷之際，靠著多年來佈局的感測元件，使營運表現相對穩健，EPS 1.47 元。今年前兩個月營收年減 14.85％，雖然 LED 市況未見好轉，但系統專案與感測元件 3 月起開始拉貨，營運谷底已過。

光磊主要產品包括發光元件、感測元件與系統產品，其中，公司佈局感測元件多年，近來營收占比持續攀升，已從 2017 年的 44.9％，增加至去年的 51.15％，系統產品去年營收約 17.47％，發光元件則約 30.9％。目前發光元件月產能約 25 億顆、感測元件約 30 億顆。

光磊目前感測元件產品應用包括穿戴式裝置、車用模組與 ToF 鏡頭等，營收占比已從去年下半年提升至 6 成，今年穿戴式裝置產品新增包括美國、韓國與中國等 3 家客戶，預期將從 Q2 開始出貨，下半年可望放量；車用模組部分，除了舊有的歐系客戶穩定下單，而 Q2 或 Q3 可望打入日本大廠；ToF 鏡頭也已有出貨給中國客戶的實績；無線耳機方面，已取得 APPLE 認證，今年有機會出貨最新的 AirPods 2，成功擠身到蘋果供應鏈。

投信本波才剛買超光磊，過去都沒有買過，而光三月份就大買 12088 張，創下波段新高，3/7 大量長黑被 3/15 大量長紅吞噬，籌碼換手成功，3/18 的多方跳空缺口為最大支撐區，拉回可以留意，可能是 Q2 的大黑馬。

燿華 (2367)2017 下半年打入蘋果 Airpods 供應鏈，供應其軟硬結合板，在蘋果手機銷量持續衰退下，無線藍芽耳機反倒崛起，成為流行趨勢，不僅隨處都可以見到路上年輕人穿帶，不但方便實用還成為了新時尚，尤其蘋果的 Airpods 賣最好。蘋果今年將推出全新第 2 代 Airpods，軟硬結合板要多 1～2 層，有助毛利率提升，燿華今年上半年擴增產能因應需求，首季業績可望維持年增表現，除此之外，燿華的太陽能事業包袱也已順利卸下，折舊於去年底攤提完畢。

投信 3 月份加碼 8626 張，2/14 開始買超至今沒有賣過，目前共 14971 張，irpods 2 預計 Q2 推出，因此推估燿華 4 月營收開始跳升，股價還有攻高的空間。

優群 (3217) 是本波的大飆股，公司積極佈局高階連接器領域，主力產品包含 DDR 及 Mini PCIe、M.2 連接器，並橫跨 Type-C 及 RF、天線連接器等。因蘋果考量生產效率及成本，決定大量採用 MPI 天線 (異質 PI) 模組，此項變更連帶使該天線模組的連接器也需重新設計，這部份的連接器確定由優群獨家供應給兩家模組廠(一家台廠, 一家韓廠)，過去已出貨智慧音箱產品，今年更是打入手機天線連接器供應鏈，預計於今年 5 月開始出貨。除了手機天線外，優群去年底通過 Intel Thunderbolt 3 認證，將為高階 Type-C 主要受惠的廠商之一，也為營運主要的成長動能之一，在 NB 大廠 Type-C 產品放量出貨下，今年 Type-C 營收占比有望由去年的 3％拉升至 10％，而年中也有望通過另外兩家美系 NB 大廠的認證。

投信 3/7 開始介入，3 月份剛買超 3236 張，股價創下歷史新高，但短線漲幅已大，建議有拉回至 10 日線在布局。

另外，正崴 (2392) 被市場分析師點名可望成為蘋果 AR 新產品的組裝廠，預估頭戴式 AR 裝置將在今年 Q4 到 2020 年 Q2 量產，股價因此從低檔噴出，投信 3 月買超 2859 張。

來源：《萬寶週刊》 1325 期

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