優質PCB績優好股：健鼎

【撰文／黃清照】

今年以來美國道瓊指數及陸股表現比台股相對強勢，我不斷強調台股相比之下落後許多，果不其然，台股加權指數在 3/18 上漲 73 點收復年線，美國四大指數也創了波段新高，道瓊再度逼近 26000 點，維持在高姿態，美股及大陸Ａ股推升全球股市走多，台股加權指數已經站穩年線，櫃買指數雖然還壓縮在年線之下，但距離年線只有一線之遙，環球晶 (6488) 公布現金股利配發 25 元，殖利率達 8% 以上，突破年線指日可待。

資金回到低本益比股開啟類股輪漲，建議低估股逢低布局，而滬深 2X 上周回測月線，最低來到 14.46 後整理結束，而我強調這是一個千載難逢的好買點不可錯過。

上期介紹營收表現成長相當迅速的嘉澤 (3533)，漲幅也相當不錯突破了近期新高 248 元上檔無壓，後勢看好；受惠 5G、車用電子需求後市爆發，本期將介紹 PCB 績優好股健鼎 (3044)。

健鼎：健鼎初期從事 POS 系統產銷及周邊設計，後轉型為 PCB 廠商，以 2018 年第 4 季產品終端應用來看，記憶體模組板占 14％、HDD 板占 5％、NB 板占 7％、光電板占 16％、手機板占 17％、伺服器及網通板占 15％、汽車板占 20％、其他 6％。相較其他 PCB 大廠產品應用集中在 3C 消費性電子，導致上下半年淡旺季營收消長明顯，健鼎因產品走多元路線，營運相對平穩。

來源：《萬寶週刊》 1325 期

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