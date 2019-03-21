國際氣候變遷管理評比 日月光再入選A級評價

日月光 (3711-TW) 今(21)日宣布，在 2018 年國際 CDP 氣候變遷專案評比中，榮獲最高等級的 A List 成績，日月光是自 2016 年起，台灣首家入選兩次 A List 的企業，也再次成為全球半導體產業 CDP 領導廠商。

日月光表示，近年持續增加資源再利用，減少溫室氣體與廢水排放、廢棄物產生及化學品使用，改善生態效益與保護環境；2014 年發行綠色債券，將募集資金用於綠建築和綠色製程。每年透過溫室氣體盤查來追蹤碳排放量與減量績效，與國內智庫研究半導體產業加速落實智慧電網的建置方法。同時致力發展及促進公司之全方位綠色政策，創造並領導供應鏈邁向低碳轉型，使經營績效以氣候友善、韌性以及具成本效益的方式成長。

CDP 源於 2003 年，由國際主流法人投資機構所發起成立之獨立非營利組織，藉由全球各主要投資機構間的合作，以市場力量推動「環境與低碳經濟」之永續發展。主要角色在於透過問卷調查的方式，使投資人瞭解各企業面對環境風險的因應措施及應變能力。

截至 2018 年底，氣候變遷專案已集結全球 650 家法人投資機構成為簽署人，管理總資產達 87 兆美元，CDP 評比採階梯式計分法，企業之得分會以 A、A-、B、B-、C、C-、D 與 D - 來呈現。而被評比為 A 的企業，將可列入當年度 A List 名單中。2018 年全球有 139 家，日月光即為其中之一。

在 CDP 評比的 11 大的項目中，日月光有 9 項獲得領導級的成績。同時，自 2016 年起，已連續 3 年入選為 DJSI 之「半導體及半導體設備產業」之領導者，以及世界指數（DJSI World）和新興市場指數（DJSI Emerging Markets）成分股。因此，成為臺灣唯一在同年度獲得 DJSI 領導者與 CDP A List 之企業。