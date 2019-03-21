盤前財經大事搶先讀2019年3月21日

今日操盤前瞻

法說會：鑫創、旭富、正文、TPK-KY

股東會：台康生技

新股掛牌：勤凱

美國上週初領失業金人數

日本股市休市

紐約匯市—Fed 超鴿派 美元大跌至 6 週低點

週三 (20 日) 交易，美元兌主要貨幣走跌，美元指數下降至 2 月初以來最低水準，係因 Fed 重申其鴿派立場。Fed 下修今年升息預期次數，自先前估計的 2 次降為 0 次，同時下修經濟前景，預期今年 GDP 成長自先前估計的 2.3% 下降為 2.1%。閱讀全文...

〈Fed 超鴿派〉三分鐘掌握 Fed 決策：今年不升息、9 月底結束縮表

聯準會美東時間週三 (20 日) 釋出預估的利率意向點陣圖，預估今年不升息，9 月底將結束縮表。聯準會官員以壓倒性票數通過，決議維持基準的聯邦資金利率不變，介於 2.25% 至 2.5% 的目標區間。閱讀全文...

國泰金估台灣利率不變 降息要看一個關鍵點

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日舉行第一季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，由於台灣央行明天將召開理監事會公布利率決策，國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強表示，目前我國沒有升息急迫性，預期此次利率仍將維持不變，至於有些降息聲浪傳出，徐之強則點出出現「連續兩季 GDP 衰退，央行才有可能降息。」閱讀全文...

〈華碩法說〉英特爾缺貨預期至今年 Q3 看好下半年 PC 產品周期

華碩 (2357-TW) 20 日召開法說會，展望後市，由於英特爾處理器缺貨情形延續，預估第 3 季供應才會恢復正常，首季 PC 營收估季減 5-10%，零組件則估減少 5 %，下半年將迎來 PC 產品周期。閱讀全文...

調查：中國經濟趨緩取代貿易戰 成最大投資風險 近兩年首見

根據《彭博社》報導，美銀美林集團 (Bank of America Merrill Lynch) 對基金經理人的最新調查顯示，中國經濟成長趨緩，已取代貿易戰，成為投資人面臨的最大風險，為近 2 年首見。閱讀全文...