億豐擬配息10元 柬埔寨新產能開出 拚增市占率

億豐 (8464) 去年獲利 36.3 億元，較前年獲利微幅成長，EPS 達 12.39 元，擬每股配息 10 元，以昨日收盤價 277.0 元計算，殖利率 3.6%。董事會另授權購置緬甸土地與台灣商辦，將採自有資金、貸款支應。億豐去年營收 218.8 億元，年增 11.1%，其中，高價「客製化尺寸窗簾」與平價「固定尺寸窗簾」，營收 (採美元計算) 年增率分別為 10.3% 及 16.4%；營業利益 46.7 億元，年減 4.6%；而在匯兌利益挹注下，去年歸屬母公司業主稅後淨利 36.3 億元，年增 1.0%；每股稅後盈餘 12.39 元。



億豐指出，去年第四季在無拉繩窗簾鋪貨下，推升營收成長，卻拉高單季在固定尺寸產品的營收比重，使單季毛利率落在 45.8%，營業毛利 26.7 億元，年增 15.5%；單季營業利益 12.5 億元，年增 9.2%；單季歸屬母公司業主之稅後淨利 9.7 億元，年增 9.9% ；單季每股稅後盈餘 3.34 元。



億豐表示，連續兩季度的營業利益增長，抵銷上半年本業獲利縮減，去年營業利益年減 4.6%，降至 46.7 億元；在業外損益的部分，對比 2017 年 4.1 億元匯兌損失，去年業外匯兌利益則達 2.1 億元。



展望 2019 年，億豐提到，將推出數款全新系列的軟質窗簾與電動百葉門，有助拓展高階的窗簾市場，並將著重非美國客製化市場，以分散市場風險；在固定尺寸的窗飾市場方面，將利用柬埔寨新產能，提升市場占有率，也計畫深化柬埔寨廠的垂直整合能力。