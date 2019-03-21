〈Fed超鴿派〉換理由砲轟？川普政府、聯準會對美國 GDP 預估不同調

聯準會週三 (20 日) 預計今年不升息的消息傳出後，外界多認為川普終於如願以償，但外媒分析，川普還是有可能對聯準會大表不滿，畢竟川普政府和聯準會對未來幾個月美國經濟將走向抱持不同看法。

週三 (20 日) 聯準會釋出今年不再升息的消息，並預計在 9 月底停止縮表，決議維持基準的聯邦資金利率不變，預計今年美國 GDP 成長率為 2.1%，低於去年 12 月預估的 2.3%。

然而，本月中白宮的美國 2020 財年預算提案，預計今年美國 GDP 成長率為 3.2%，這項數字不僅參考聯準會，也參考華爾街經濟學家，並高於聯準會今 (20) 日的預估。

鮑爾週三表示，全球經濟成長疲軟可能成為我們經濟的逆風。

鮑爾週三表示，歐洲經濟已大幅放緩，中國經濟也是如此。 雖然鮑爾沒有提出對美國經濟成長的擔憂，但仍然指出，世界其他地區的經濟風險可能會影響到美國。

截稿前，白宮並未立即置評有關聯準會削減 GDP 前景。

在去年 12 月升息 25 個基點後，反升息的美國總統川普，屢次在公開場合或推特園地，砲轟聯準會與主席鮑爾的升息計畫，指控其拖累美國經濟成長。

川普多次推文砲轟聯準會。(圖：翻攝川普推特)

去年底川普推文表示：「我們經濟面臨的唯一問題就是聯準會。他們不了解市場，不了解必要的貿易戰或強勢美元，甚或造成民主黨主導聯邦政府關門的邊界問題，聯準會就像矯健的高爾夫球員卻無法得分，因為它缺乏觸感，無法推桿進洞！」

川普去 (2018) 年多次抨擊聯準會「瘋了」、批評聯準會的升息政策是「愚蠢的」、是「美國的經濟最大威脅」，亦多次公開呼籲，希望看到聯準會降息、呼籲聯準會「別再犯錯」並感受市場。