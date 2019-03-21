ICT：中加墨結構鋼進口傷害美國本土產業

據外電報導，美國國際貿易委員會 (ICT) 在週三 (21 日) 表示，根據初步調查結果顯示，美國國內本土產業已經受到來自加拿大、中國和墨西哥的結構鋼進口的傷害。

美國商務部於上個月宣告將針對來自加拿大、中國和墨西哥的結構鋼進口進行反傾銷和反補貼調查。根據 ITC 初步調查結果，認為進口來自中加墨的結構鋼已經損及美國本土產業的利益。

報導中表示，一旦美國商務部確認進口產品價格低於公允價值，且受到不公平補貼，或者兩者兼有，同時 ITC 確認美國本土產業利益因此受到損害，美國政府將決議在最初的五年內對中加墨徵收結構鋼的關稅。

數據顯示，美國在 2017 年從加拿大進口了價值 6.583 億美元的結構鋼，從中國進口了價值 8.417 億美元的結構鋼，並從墨西哥進口了價值 4.066 億美元的結構鋼。美國商務部表示，目前有加拿大結構鋼有 44 項補貼計劃，包括稅收計劃、補助計劃、貸款計劃、出口保險計劃和股權計劃。此外，中國和墨西哥也分別有 26 個和 19 個補貼計劃。

結構鋼主要用於建築項目，包括橋樑、辦公室、住宅，停車場和港口。

過去美國以國安為由向各國徵收鋼鋁關稅在國際間引發爭議，不少美國議員、汽車公司以及加拿大和墨西哥皆敦促川普政府在去年宣布修改北美自由貿易協定後，放棄對鋼鐵和鋁進口的關稅徵收。

上個月，一家加拿大鋼鐵業集團表示強烈反對美政府針對加拿大進口的鋼材徵收反傾銷稅。加拿大鋼結構協會表示:「說加拿大的產品交易不公平，並對美國鋼鐵製品生產商造成傷害是毫無根據的。」