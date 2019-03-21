美股盤後 — 聯準會超鴿派銀行股嚇跌！美股三大指數收跌

週三 (20 日) 美股三大指數齊跌，金融股領跌，主要是受到聯準會「超鴿派」政策、全球景氣惡化隱憂、美國總統川普不取消對中關稅等三大因素影響。

週三 (20 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 141.85 點，或 0.55%，收 25745.53 點。

標普 500 指數下跌 8.35 點，或 0.29%，收 2824.22 點。

那斯達克指數上漲 5.02 點，或 0.07%，收 7728.97 點。

費城半導體指數下跌 14.34 點，或 1.02%，收 1393.01 點。

標普 11 個板塊示意圖。(圖：Finviz)

標普 11 個板塊有 6 個板塊下跌，受到聯準會消息影響，金融股板塊一片血海，其次為醫療、工業類股下跌；電信業務、能源與房地產板塊領漲。

尖牙股 (FAANG) 氣勢如虹，Netflix (NFLX-US) 飆高 4.58%；臉書 (FB-US) 上揚 2.40%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 2.01%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 1.99%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.87%。

Google 週三涉嫌壟斷，阻擋廣告競爭，遭毆盟罰款 16.9 億美元。

半導體類股淪陷，AMD (AMD-US) 下跌 1.15%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 0.75%；Intel (INTC-US) 下跌 0.65%；美光 (MU-US) 下跌 0.59%；德州儀器 (TXN-US) 下跌 0.35%。

NVIDIA 週三在 GTC 大會上表示，不急著跟進採用 7nm 製程技術，同時還推出史上最強繪畫 AI，運用 GauGAN 技術，將塗鴉化為真實感的風景照。

聯準會超乎預期的鴿派政策，導致公債殖利率走跌、金融股承壓、銀行股集體收低。

高盛 (GS-US) 下跌 3.38%；花旗 (C-US) 下跌 2.06%；摩根士丹利 (MS-US) 下跌 2.09%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 1.96%。

台股 ADR 多走跌，僅台積電 ADR (TSM-US) 上揚 0.23%。中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.03%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 0.27%；；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.25%；聯電 ADR (UMC-US) 持平。

聯邦快遞觸發全球景氣惡化隱憂。(圖：AFP)

企業消息，聯邦快遞 (FDX-US) 週二 (19 日) 盤後公布最新財報，獲利和營收遜於預期，並下修全年獲利前瞻，觸發全球景氣疲弱隱憂，週三該公司股價下跌 3.5%。

華爾街分析

聯準會出乎意料地削減升息願景，表明在經濟成長放緩的情況下，今年不會再進一步升息，並將在 9 月底停止縮表。

消息傳出後，道瓊一度短線上漲逾百點，標普一度逆轉正，但金融股領跌影響，兩大指數終場收低。

National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 表示，市場期望是從點陣圖中刪除一點並描述資產負債表決定何時結束，但 (目前的狀況) 實際上超乎人們預期。

受到川普不取消對中關稅的消息，引發投資人恐慌並重擊工業股，此外，瑞銀、聯邦快遞齊與 BMW 遜於預期的業績與財測，正預示著全球經濟疲弱。

Tribeca Trade Group 執行長 Christian Fromhertz 提到，我們並未脫離險境，這些問題將繼續阻礙股市的發展。聯準會需要保持溫和，最終需要達成一項貿易協議。我們能透過聯邦快遞和 BMW 看到這一點。