美股嚇跌！川普不打算取消對中關稅 道瓊重挫逾200點

美國總統川普週三 (20 日) 暗示，美國可能持續很長一段時間對中國進口商品課徵關稅，美股聞聲嚇跌至當日低點。

受此消息拖累，道瓊一度重挫逾 200 點，暫報 25,670.63 當日低點，S&P 500 指數和那斯達克綜合指數平均下降 0.6%。

截稿前，道瓊 15 分鐘走勢圖。(圖：investing)

川普政府正討論，在相當長的一段時間內，持續對中國進口商品課徵關稅。川普週三 (20 日) 向媒體表示，他沒有考慮取消對中國的關稅。

川普稱：「我們必須確保，若美國與中國達成貿易協議，中國會遵守履行協議所有條款。因為他們在某些交易上存在很多 (出爾反爾) 問題，所以我們必須確保這一點。」

自去 (2018) 年 7 月 6 日開始，美國對價值 2,500 億美元的中國商品、近 6800 個品類，分三階段加徵關稅，相當於美國自中國進口額的一半左右。中國則對價值 1100 億美元美國進口商品進行報復，相當中國自美國進口額約 90%。

然而，川普言詞有所矛盾：「美中貿易協議進展順利，但美國自關稅中收取數十億美元，在好長的一段時間內，這種情況將持續下去。」

美國和中國的談判代表計畫在下週開始舉行新一輪高層貿易談判，計劃是在 4 月底前達成美中貿易協議，結束雙方長達一年的貿易戰。

中國和美國已經開展了數週的貿易談判，投資者已開始定價美股。由於擔心全球經濟增長，投資者等待聯準會釋出關鍵決定，週三美股開盤下跌。

Charles Schwab 交易與衍生品部副總裁 Randy Frederick 近期表示：「投資者對貿易談判以及英國脫歐這兩件事都過於樂觀自滿，但其實二者都沒有得到徹底解決。」

Frederick 稱：「美股市場定價是對這兩件事都能產生的最好結果，建議投資者保持謹慎，切勿追漲。」