〈財報〉美光Q3財測遜色 縮減資本支出 市場仍捧場 盤後大漲

美光科技 (MU-US) 週三 (20 日) 盤後公布第二財季財報，同時主張晶片產業艱困，所以前瞻指引低於預期，儘管財測遜色，美光盤後仍上漲 4.8% 報 42.05 美元。

財報關鍵數據

EPS：1.71 美元 vs. 1.60 美元 (FactSet 調查的共識預期)

營收：58.4 億美元 vs. 58 億美元 (FactSet 調查的共識預期)

美光財務長 David Zinsner 表示，DRAM 銷售額 37.4 億美元，在營收占比 64%，另外營收 30% 來自 NAND 銷售額，約 17.5 億美元。分析師預期 DRAM 和 NAND 的銷售額分別為 39.4 億美元和 15.3 億美元。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 在財報法說會上表示，「在充滿挑戰的市場環境中，美光在一系列產品、營運和財務計畫上持續良好運行。美光雖業務知名度較低，但相信今年稍晚數據中心的需求將會改善。」

Q3 財測不及華爾街預期

EPS：介於 75 至 95 美分 vs. 1.18 美元 (FactSet 調查的共識預期)

營收：介於 46 億至 50 億美元 vs.53 億美元 (FactSet 調查的共識預期)

減少資本支出

美光高層在法說會上表示，為了因應晶片銷售下滑趨勢，將縮減資本支出。

Mehrotra 表示，他將閒置 DRAM 和 NAND 晶片的晶圓投片量，等待數據中心在今年下半年返回成長。「為了應對近期產業狀況，我們果斷降低供應成長，以符合產業需求。但另一方面我們持續投資並執行戰略重點，以降低成本和提高產品組合中的高價值解決方案。」

今年至週三收盤，美光股價上漲約 26%，係因市場預期晶片產業下半年將復甦，而美光是 DRAM 和 NAND 晶片市場的領導者。

本月稍早，產業調研公司 TrendForce 報告指出，今年第一季 DRAM 定價已大降約 30%。

分析師看法

空頭

TradingAnalysis.com 創辦人 Todd Gordon 在美光公布財報前表示，雖然美光自 12 月公布令人失望的財報後，股價已經回升近 30%，「但以歷史來說，自美光 2009 年低點以來，一共有 3 次大跌，每回跌幅大致 70%，迄今我們走過了約 55% 跌幅，所以如果歷史準確，或許我們接下來還有 15% 跌幅要走完。」

他稱，如果美光季度財報再度令人失望，他們可能會將該公司目標價下修至 40 美元區間或甚至更低，「如果出現弱點，我可能會在令人混亂的半導體領域中，做空美光。」

多頭

然而，Rockefeller 資本管理公司 Vios Advisors 董事總監 Michael Bapis 在財報公布前表示，他對美光長期前景仍抱持有建設性想法，「我們正在面臨科技革命，而且將持續下去，所以這個產業中的任何一人都是走在正確的道路上。如果財報大致良好，且擺脫了去年 12 月的壞消息，那我想大家可以開始做多美光股票。如果交易價格接近 52 週低點，而且產業還是有需求.... 只要公司治理良好，財報會上可以讓大家了解他們未來目標就好。」