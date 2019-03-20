程泰去年EPS 5.41元 擬配3元股息 今年營收拚逾85億元衝新高

程泰 (1583) 公布 2018 年財報及股利政策。2018 年每股盈餘 5.41 元，擬分配現金股利 3 元，盈餘配發率約 55.4%，若以今天收盤價 54.9 元計算，現金殖利率約 5.46%。程泰 2018 年合併營收為 83.82 億元，年成長 10.6%，合併毛利率 23.58%，較前年 25.17%，微減 1.59 個百分點，合併營業利益 7.95 億元，營益率 9.48%，稅後淨利 5.97 億元，年增 57.2%，每股稅後純益為 5.41 元，優於前年 EPS 3.44 元。



隨著工具機展新增訂單，目前程泰在手訂單已由原本 8 億元增加至 10 億元，法人預估，程泰集團今年營運目標力拚較去年小幅成長，業績有機會超過 85 億元，衝歷年新高。



程泰去年新增美國代理商，讓集團整體新增 1000 萬美元訂單，程泰指出，整體來看，2018 年集團在美國、加拿大及墨西哥成長 50%，預估今年光美國地區可望成長 30%。