台北工具機展報喜 程泰獲美國及保加利亞逾3億元肥單

程泰 (1583) 集團董事長楊德華指出，昨天開幕的台北國際工具機展至今，這兩天來集團已分別接獲美國代理商及保加利亞業者訂單，總金額逾千萬美元 (約新台幣逾 3 億元)。此外，日本大廠也承諾下單購買程泰單機設備，程泰集團今年目標持平、力拚成長。法人估，程泰集團今年全年總營收挑戰 85 億元。隨著工具機展新增訂單，目前程泰在手訂單已由原本 8 億元增加至 10 億元，亞崴(1530) 則由 18 億元增加至上看 20 億元，兩家公司訂單能見度高達 30 億元，對於今年可望力拚成長。



程泰去年新增美國代理商，讓集團整體新增 1000 萬美元訂單，楊德華指出，今年工具機展再度接獲美國代理商新單 800 萬美元，仍有 100 萬美元還在洽談中。整體來看，2018 年集團在美國、加拿大及墨西哥成長 50%，預估今年光美國地區可望成長 30%。



楊德華指出，去年受到中美貿易戰影響，整體工具機產業訂單在去年下半年明顯縮減，原本認為今年工具機展恐將清淡，沒想到這兩天人潮熱絡大幅優於預期，接單更是樂觀。



這次展覽斥資逾百萬元，展示產品除高階五軸龍門、車銑複合加工機之外，還展出最新的智慧機械控制軟體，全力搶單，兩天來已接獲逾 3 億元新訂單。



隨著全球汽車產業下滑，使得汽車佔營收比重由往年約 40% 降至去年的 35%，楊德華分析，美國因利息過高及鋼鋁等原物料上漲，大陸則是因為景氣及中美貿易戰影響信心致使汽車銷售下滑。

