經濟部公布 2月外銷訂單289.0億美元 月減28.6% 年減10.9%

經濟部統計，2 月外銷訂單 289.0 億美元，受到春節因素影響，較上月減少 115.9 億美元或減 28.6%，經季節調整後減 4.9%。與上年同月比較，外銷訂單減少 35.5 億美元或減 10.9%，按新台幣計算減 6.4%。累計 1 至 2 月與上年同期比較：1 至 2 月外銷訂單 693.9 億美元，較上年同期減少 61.3 億美元或減 8.1%。經濟部表示，全球智慧手機銷售不佳，影響組裝代工及相關產業供應鏈之接單，致 2 月外銷訂單金額 289.0 億美元，較上年同月減 10.9%。累計 1-2 月較上年同期減 8.1%。



按貨品別觀察，由於智慧手機及筆電需求減弱，加上虛擬貨幣退潮，影響組裝代工及相關產業供應鏈訂單，致資訊通信產品年減 11.1%，電子產品年減 8.1%；光學器材年減 8.8%，主因中國大陸大尺寸電視面板新產能開出，加上淡季效應需求疲弱，價格續跌，致接單金額續減，惟背光模組接單成長，抵銷部分減幅。



傳統貨品方面，國際鋼價逐步上揚，惟受美國加徵關稅及歐盟防衛課稅影響，客戶下單保守觀望，致基本金屬年減 15.8%；塑橡膠製品及化學品因市場需求尚未回升，加上部分產品價格仍低於上年同月，致分別年減 9.0% 及 9.7%；機械受美中貿易摩擦影響，中國大陸投資意願保守，對我機械設備需求減少，年減 24.5%。



展望未來，資訊通信產品及電子產品受到智慧手機銷售動能減緩及淡季效應，上半年接單較為平緩，惟人工智慧、雲端伺服器、物聯網等新興科技擴展，及 5G 商機逐漸顯現，有助於接單多呈逐月上揚；在傳統貨品方面，國際原材物料價格自低檔回升，加上美中貿易紛爭緊張情勢已顯緩和，可望帶動塑化製品、機械、基本金屬等需求逐漸回溫。



據外銷訂單受查廠商對 3 月份接單看法，預期接單將較 2 月份增加之廠商家數占 46.2%，持平者占 41.8%，而減少者占 12.0%，按家數計算之動向指數為 67.1；按接單金額計算之動向指數則為 67.0，預期 3 月份整體外銷訂單金額將較 2 月份增加，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為 66.7、58.9 及 72.9。