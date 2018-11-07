程泰、亞崴Q3獲利同下滑 參展台灣國際工具機展全力搶單

程泰 (1583) 集團旗下程泰及亞崴 (1530) 同步公布第三季季報數字。程泰第三季稅後純益 1.27 億元，年減 24.9%，每股稅後盈餘為 1.15 元；亞崴第三季每股盈餘僅 0.49 元，低於原本預估 0.6 元。兩家公司均參展今天登場的台灣國際工具機展，集團將展出多項符合智慧製造的新產品與解決方案，全力搶單。 程泰累計前三季營收為 63.73 億元，年增 17.72%，稅後純益 4.3 億元、年增 66%，EPS 為 3.9 元。其中第三季合併營收 21.50 億元，季減 5.2%、年增約 7%，稅後純益 1.27 億元、年減 24.9%，每股盈餘 1.15 元，主要受到單季匯兌損失約 670 萬元，與去年同期匯兌收益 1400 萬元比較，來回相差約 2000 萬元，導致單季獲利不如預期。



亞崴前三季合併營收創同期新高達 36.17 億元，年增 15.93%，稅前盈餘 3.61 億元，稅後淨利 2.33 億元，EPS 由去年同期 1.11 元倍增至 2.42 元。其中第三季合併營收 12.77 億元，但因認列數百萬元匯兌損失，EPS 僅 0.49 元。



程泰目前在手訂單接近 9 億元，能見度看到明年 1 月左右，亞崴在手訂單也約 20 億元，能見度看到明年第 1 季末。

