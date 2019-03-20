〈金管會立院備詢〉華映補貼中國華映？ 將展開三路調查

立委黃國昌今 (20) 日在立法院質詢指出，台灣華映 (2475-TW) 投資中國華映科技時還承諾保證 10% 收益，等於是拿台灣投資人的錢去補貼保證人家獲利，導致華映快倒了；對此，金管會主委顧立雄表示，金管會已展開調查，將就業績補償的承諾事項等展開「三路調查」，預計三周內提出報告。

黃國昌表示，根據深交所公告資訊，台灣華映在 2010 年投資中國華映科技掛牌，並承諾保證 10% 收益，中國華映科若虧損，台灣華映要彌補，「華映拿台灣投資人的錢去補貼確保中國公司獲利」，而且證交所 2010 年已經揭露，但我國證交所卻到 2017 年才發函詢問，華映這樣涉及證交法第 20 條隱匿訊息，華映居然還說承諾事項對公司財報、營運沒有重大影響，不是重大事項所以沒公告。

黃國昌進一步出示資料顯示，在深圳掛牌的華映科技，2 月 12 日發佈「關於提起訴訟及財產保全的公告」訊息，強調該公司已於去年底向福建省高等法院提起訴訟，請求華映子公司華映百慕達，支付 19.14 億人民幣（約 88 億新台幣）的未達業績「保證款」，而台灣華映對此提出告訴。

黃國昌進一步說，華映重訊說，和中國華映的關聯交易金額沒到 30%，承諾構成要件沒達成，惟中國深交所公告，2015~2018 前 3 季，每年交易金額都超過 50%，黃國昌質疑「除非中國華映科給中國深交所數據是假的？以目前中國深交所公告，顯然和台灣華映告知訊息不一致。」黃國昌要求金管會徹查華映事件。

顧立雄表示，金管會針對華映案已展開調查，包括業績補償的承諾事項、華映是否對中國華映喪失控制力、揭露是否充足等展開「三路調查」，金管會都會了解。

顧立雄進一步指出，目前台灣華映和中國華映雙方正在訴訟，華映必須要列入「或有負債」，雖然華映說求償機率不高，但金管會也會進一步了解，且將在三周內提出相關調查報告。

此外，黃國昌也關切，台銀主辦的華映 67 億元聯貸案，可以回收嗎？

顧立雄表示，目前銀行已經全部提列備抵呆帳，主辦行台銀說都有十足擔保，這部分金管會也在專案調查中，預計一個月內提出報告。