界霖擬配息3.6元 受惠擴產與歐系新客戶加持 Q2有望挑戰月營收新高

功率元件導線架大廠界霖 (5285) 去年繳出每股淨利 4.54 元的成績單，董事會並通過配息 3.6 元，配發率近七成。展望今年，受惠於歐系 IDM 大廠訂單逐步到位，加上擴產效益顯現，法人圈估算，快則第二季中下旬，慢則第三季，界霖有望刷新單月營收新高紀錄。界霖為本土導線架廠，先前因收購住友導線架部分廠區受到市場關注，公司特色為異型銅導線架，主要供應 IGBT、MOSFET 等功率元件使用，車載應用的比例更高達營收的五成，過去以美系 IDM 大廠客戶為主力，不單將配合美系 IDM 客戶的擴產，業界也傳出，歐系 IDM 龍頭廠訂單也將逐步到位，成為公司後續營運成長新動能，此外，界霖也投入擴充產線，集團整體產能將增加近 30%。
該公司 2018 年合併營收為 50.09 億元，營業毛利為 9.03 億元，營業淨利為 4.59 億元，稅前獲利 4.59 億元，稅後獲利 3.58 億元，每股淨利為 4.54 元，公司董事會決議每股配發 3.6 元現金股息。同業順德 (2351) 去年也繳出每股淨利 4.55 元，預計配發股息 2.8 元，界霖配息相對高出許多。
功率元件導線架大廠界霖 (5285) 去年繳出每股淨利 4.54 元的成績單，董事會並通過配息 3.6 元，配發率近七成。展望今年，受惠於歐系 IDM 大廠訂單逐步到位，加上擴產效益顯現，法人圈估算，快則第二季中下旬，慢則第三季，界霖有望刷新單月營收新高紀錄。界霖為本土導線架廠，先前因收購住友導線架部分廠區受到市場關注，公司特色為異型銅導線架，主要供應 IGBT、MOSFET 等功率元件使用，車載應用的比例更高達營收的五成，過去以美系 IDM 大廠客戶為主力，不單將配合美系 IDM 客戶的擴產，業界也傳出，歐系 IDM 龍頭廠訂單也將逐步到位，成為公司後續營運成長新動能，此外，界霖也投入擴充產線，集團整體產能將增加近 30%。