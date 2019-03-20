界霖擬配息3.6元 受惠擴產與歐系新客戶加持 Q2有望挑戰月營收新高

功率元件導線架大廠界霖 (5285) 去年繳出每股淨利 4.54 元的成績單，董事會並通過配息 3.6 元，配發率近七成。展望今年，受惠於歐系 IDM 大廠訂單逐步到位，加上擴產效益顯現，法人圈估算，快則第二季中下旬，慢則第三季，界霖有望刷新單月營收新高紀錄。界霖為本土導線架廠，先前因收購住友導線架部分廠區受到市場關注，公司特色為異型銅導線架，主要供應 IGBT、MOSFET 等功率元件使用，車載應用的比例更高達營收的五成，過去以美系 IDM 大廠客戶為主力，不單將配合美系 IDM 客戶的擴產，業界也傳出，歐系 IDM 龍頭廠訂單也將逐步到位，成為公司後續營運成長新動能，此外，界霖也投入擴充產線，集團整體產能將增加近 30%。



該公司 2018 年合併營收為 50.09 億元，營業毛利為 9.03 億元，營業淨利為 4.59 億元，稅前獲利 4.59 億元，稅後獲利 3.58 億元，每股淨利為 4.54 元，公司董事會決議每股配發 3.6 元現金股息。同業順德 (2351) 去年也繳出每股淨利 4.55 元，預計配發股息 2.8 元，界霖配息相對高出許多。