擴營運規模 界霖加碼2.1億元收購嘉威廠房 Q4建設備產線

功率元件導線架廠界霖 (5285-TW) 今年初以 1.8 億元，向嘉威光電購置部分廠房，經董事會決議，預計再投資 2.1 億元，購買嘉威光電全部廠房，合計共取得土地面積約 3900 坪，廠房樓地板使用面積達 6300 坪，預計今年第 4 季起，陸續增設大型精密沖床等設備生產線，這也是界霖今年 6 月研發暨營運總部大樓落成後，啟用的另一個重大投資案。

界霖持續擴大布局，首先是海外子公司擴建計畫，包含濟南界龍 2014-2017 年自製異型材設備投資與電鍍中水回收設備投資計劃、有效厚植集團材料自給與在中國大陸產業競爭實力；接著是 2017 年 6 月，界霖收購日本 SMM 集團購買 (日本住友金屬礦業) 旗下三個功率元件導線架公司股權；經過多年來資本支出與資源整合，集團營收與獲利已大幅成長，與去年同期比較，合併營收與獲利分別成長 96% 與 137%。

界霖強調，為因應集團戰略佈局，除在海外事業擴展，同步規劃台灣總部中長期發展計劃，今年初再以 1.8 億元向嘉威光電購置部分廠房，公司決議，再投資台幣 2.1 億元，購買嘉威全部廠房，經此次收購後，界霖也可逐步完成台灣總部未來 5-10 年中、長期營運佈局。

在美中貿易大戰對景氣與股市產生影響之際，界霖決議此次擴廠計畫，除完備全球投資佈局，更顯示公司技術競爭力，已可滿足市場需求主流，另因公司生產據點已橫跨台灣、中國大陸、日本與馬來西亞，若美中貿易戰線延伸而產生關稅壁壘，公司仍可視客觀環境變化進行全球運籌管理、調整供貨據點。

據 WSTS(世界半導體貿易協會) 研究資料指出，2017 年全球分離式功率元件產品銷售額，達 216.51 億美元，產品主要供應商包含英飛凌、安森美、Vishay 與 ST 等國際 IDM 大廠；在各類功率元件中，最具成長性的產品是高壓 MOSFET 與 IGBT 模組，這 2 類產品在 2016-2020 年期間平均年成長率，分別為 4.5% 與 8.2%，產品主要驅動力來自家電、車用電子、電動車與工業 4.0 等應用面興起。

界霖台灣總部近年與國際 IDM 客戶產品開發案成長快速，經前期共同開發與樣品試作後，現有產能設備已不敷新品量產計畫；去年整併日本導線架事業後，集團整體研發能量提升，購買廠房並添購大型精密沖床及自動化生產設備，估擴產完成後，台灣總產能約可增加 80%，未來可增加營收，也能累積技術能力，待日後適當時機，將此技術與開發資源移轉到其他海外子公司。

受 LME 國際銅價由 6 月中旬高點價格 7200 美元 / 噸約下跌 13% 影響，界霖第 3 季營收為 13.41 億元，季增 4.42%，前 9 月累積營收達 38.64 億元，本公司近期剛完成 6 億元可轉換公司債募資案，將有助擴大營運規模，後續營運表現可望逐年成長。