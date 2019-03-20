中信金旗下中信證推亮點APP 目標10萬下載人次、100%網路下單

中信金 (2891) 旗下中信證積極以網路下單搶占市場，19 日推出旗下第三款 APP「中信亮點」，結合「買點雷達」、「歷史回測」、「e 指停利」三大功能，目標短期內創造 10 萬人次下載量，挑戰所有客戶透過網路下單買股。中信證總經理林明杉表示，中信證目前市占率約 0.91%，國內券商排行第 18 名，希望新下單 APP 推出後，能擴大市占版圖，並將目前達七成的網路下單比重，朝百分百客戶以網路下單的目標前進。



中信亮點三大功能，「買點雷達」是以數據分析各種指標勝率，提供定存股不同目標殖利率及年平均現金股利的股價試算；「歷史回測」以歷史數據推算報酬率，可自行設定進出場條件、回測時間與多空方向；「e 指停利」則是透過設定停損停利提醒，輔助投資人克服追高不肯賣、反轉不認賠的心理，並提供相關投資建議。



中信證表示，「中信亮點」結合電話訪談、投資人深度訪談、眼球實驗、量化問卷等方式，調查千位投資人的投資行為與經驗，採取直覺式操作為設計重點，其中「股票管理介面系統」未上市即獲經濟部智慧財產局審核通過，為業界首創投資管理新型專利。



展望 2019 年台股表現，林明杉認為，持續保持審慎樂觀，只要量能不錯，即能提高國外公司回台掛牌意願。他透露，台商受到美中貿易戰及景氣循環影響，基本面的營收表現遭受波及，因此今年承銷變數較多，目標仍期望今年件數優於去年。