〈環球晶法說〉Q1營收估符合預期 上半年均有新長約陸續簽訂

矽晶圓大廠環球晶圓 (6488-TW) 今 (19) 日召開線上法說，董事長徐秀蘭表示，第 1 季雖有客戶盼環球晶能調整出貨量或延遲出貨，但均相當尊重長約內容，第 1 季營收估將符合預期，第 2 季長約價格也不會調整，且已有新長約陸續在本季、或將在第 2 季簽訂，客戶端主要應用於電源相關領域。

徐秀蘭表示，今年大部份產能已被預付貨款的客戶預定，預付款金額也在去年底來到新台幣 230 億元的新高水位，她並說，第 1 季確實有客戶擔憂市場不確定因素多、且存貨水位高，盼環球晶能調整出貨量或延遲出貨，但在持續與其溝通下，客戶均相當尊重長約內容，也使 1、2 月營收均維持年增約 1 成的水準，估第 1 季營收表現將符合預期。

不過，徐秀蘭坦言，第 2 季市場不確定性因素仍高，會逐季並逐一檢視長約客戶需求，了解其對後市展望看法與庫存情況，彈性因應客戶需求，以達到雙贏局面，但她強調，在長約價格上不會有所調整。

徐秀蘭並說，今年第 1 季仍有新長約客戶與環球晶洽談，已有新長約陸續簽訂，也有些正在討論中，預計第 2 季可望簽約，目前客戶端需求主要為 8 吋晶圓，應用於電源相關領域，且許多客戶因看好車用、電源等應用後市需求，進而簽訂新長約或延長長約。

針對韓國擴廠計畫，徐秀蘭表示，該廠是依據客戶確認的長約訂單進行擴增，新產能將全數提供給 5 年以上的 LTA 長約客戶，先前在市場觀望氣氛濃厚時，曾與客戶討論是否要延遲擴廠時程，但客戶仍盼一切能照原定進度進行，雖然韓廠擴廠計畫進度有稍微延遲數周，仍預計 2020 年就可望量產，並貢獻營收。