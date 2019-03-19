資本市場波動劇烈影響買氣 外幣投資型保單新保費收入大減44%

金管會今 (19) 日公布，截至 1 月底，壽險業外幣保單的新契約保費收入折合約新臺幣 624.03 億元，年減 25%；其中，外幣投資型保單大減 44%，主要是去年第 4 季起資本市場波動劇烈影響買氣。

截至 1 月底，外幣投資型保險新契約保費收入折合約新臺幣 227.28 億元，占同期整體壽險業投資型保險新契約保費收入折合約新臺幣 448.58 億元的 51%。

外幣傳統型保險新契約保費收入折合約新臺幣 396.75 億元，占同期整體壽險業傳統型保險新契約保費收入折合約新臺幣 1229.57 億元的 32%。

外幣保險新契約保費收入折合約新臺幣 624.03 億元，其中，投資型保險折合約新臺幣 227.28 億元，占比約 36%；傳統型保險折合約新臺幣 396.75 億元，占比約 64%。

幣別部分，主要為美元、澳幣及人民幣保險新契約。

美元保險新契約保費收入約 16.70 億美元，其中投資型保險約 4.57 億美元，占比約 27%；傳統型保險約 12.13 億美元，占比約 73%。

澳幣保險新契約保費收入約 1.56 億澳元，其中投資型保險約 0.57 億澳元，占比約 37%；傳統型保險約 0.99 億澳元，占比約 63%。

人民幣保險新契約保費收入約 9.46 億人民幣，其中投資型保險約 9.04 億人民幣，占比約 96%；傳統型保險約 0.42 億人民幣，占比約 4%。

若以壽險公司來看，投資型保單新契約保費收入前 3 名依序是：法國巴黎人壽、保誠人壽與合作金庫人壽。傳統型保單新契約保費收入前 3 名依序為：國泰人壽、富邦人壽與南山人壽。

金管會表示，保險業銷售外幣保單時應瞭解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利保險業務穩健經營及維護消費者權益。